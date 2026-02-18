Najświętsze Serce w Kinie Światowid

Francuski kinowy hit o objawieniach i żywym kulcie Najświętszego Serca Jezusa, głośny także w Polsce. „Najświętsze serce” od 20 lutego w Kinie Światowid.

350 lat temu Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque swoje Serce płonące miłością, które do dziś przemienia ludzkie serca Reżyser zebrał najważniejsze wydarzenia związane z kultem Najświętszego Serca oraz niesamowite świadectwa ludzi o cudach, które na zawsze zmieniły ich życie.

Reżyser: Sabrina i Steven Gunnell

Produkcja: Francja 2025

Obsada: Abbé Louis Bardon, Julie Budria, Marcel Charlon

Czas: 95 min

