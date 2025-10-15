Przejmująca historia o tym, że bullying może być niewidzialny, ale często jest śmiertelny, a „nie martw się, nic mi nie jest” bardzo często jest wołaniem o pomoc. „Nie martw się, nic mi nie jest” od 17 października w Kinie Światowid.

Emma to pewna siebie i bardzo popularna w szkole 16-latka. Kiedy pewnego dnia budzi się, odkrywa że jest duchem, a jej ciało pozostaje w śpiączce. Emma przez kilka dni wszystko słyszy, ale nikt jej nie widzi. Postanawia odkryć dlaczego ją to spotkało. Na oczach widzów pokazana jest historia jednej szkoły, jednej klasy, jednej rodziny, a przede wszystkim jednego nastolatka, który musi stawić czoła szkolnej przemocy.

Reżyser: Solange Cicurel

Produkcja: Luksemburg, Belgia 2024

Obsada: Lanna de Palmaert, Emilie Dequenne, Stephane De Groodt, Lily Dupont

Czas: 83 min

