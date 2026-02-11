 Piep*zyć Mickiewicza 3 w Kinie Światowid

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. „Piep*zyć Mickiewicza 3” od 13 lutego w Kinie Światowid.

Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”.

Reżyser: Sara Bustamante-Drozdek

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Karol Rot, Igor Pawłowski, Krystian Embradora, Ada Grodzka, Aleksandra Izydorczyk, Artur Gwizdak, Aleksander Idzi, Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda, Anna Szymańczyk

Czas: 92 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.