Podnosząca na duchu historia o przyjaźni pary nieprawdopodobnych bohaterów, o życzliwości, wytrwałości, pokonywaniu przeszkód w dążeniu do upragnionego celu, wspaniała przygoda dla całej rodziny. „Pies na medal” od 14 lutego w Kinie Światowid.

Mieszkająca w miasteczku Upson Downs rezolutna dziewczynka o imieniu Annie spotyka na swojej drodze bezpańskiego kundelka. Zwierzę okazuje się bardzo mądre i sympatyczne, więc oboje szybko się ze sobą zaprzyjaźniają. Niestety, w wyniku działań chciwego właściciela ziemskiego, rodzinna farma Annie jest zagrożona suszą i dziewczynka musi szybko wymyślić sposób, aby uratować swój dom. Widząc zwinność i zawrotne prędkości, jakie osiąga jej nowopoznany czworonożny przyjaciel, wpada na pomysł, aby zawalczyć o główną nagrodę na mistrzostwach organizowanych w ramach wystawy psów w Londynie. W tym celu szybki, choć nieco wstydliwy piesek, będzie musiał pokonać na torze przeszkód swoich rasowych konkurentów i ich nieuczciwych właścicieli.

Reżyser: John Sheedy

Produkcja: Australia 2024

Obsada: Jai Courtney, Celeste Barber, Jack Thompson, Lily LaTorre

Czas: 95 min

