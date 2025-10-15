 Po polowaniu w Kinie Światowid

Trzymający w napięciu dramat psychologiczny. „Po polowaniu” od 17 października w Kinie Światowid.

W najnowszym filmie Luki Guadagnino przenosimy się do college’u. Główną bohaterką jest wykładowczyni, która ma za sobą mroczną przeszłość. No właśnie, czy aby na pewno za sobą? Jej sekret może wyjść na światło dzienne, gdy wybitna studentka wysuwa oskarżenia przeciwko jednemu z jej kolegów z grona pedagogicznego. Uporządkowane życie profesorki może w jednej chwili rozsypać się jak domek z kart...

Reżyser: Luca Guadagnino

Produkcja: USA, Włochy 2025

Obsada: Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg

Czas: 139 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.