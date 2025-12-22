Pokaz przedpremierowy "Jutro tu będzie Polska"

Zniszczenia wojenne w Elblągu

Już 29 grudnia 2025 roku Elbląg stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z historią i pamięcią. W kinie „Światowid” odbędzie się pokaz premierowy filmu „Jutro tu będzie Polska” – poruszającej opowieści o mieszkańcach, którzy po II wojnie światowej przybyli do Elbląga, miasta, które na nowo stało się polskie.

To historia ludzi, ich nadziei, odwagi i codziennych wyborów, które ukształtowały współczesny Elbląg. Początek seansu o godzinie 12.00, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszają dr Michał Missan, prezydent Elbląga oraz Sławomir W. Malinowski. To będzie spotkanie, które zostaje w pamięci.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta