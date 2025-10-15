 Seks dla opornych w Kinie Światowid

Pełna humoru historia o parze, która próbuje na nowo rozbudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. „Seks dla opornych” od 17 października w Kinie Światowid.

Basia i Grzegorz, małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik „Seks dla opornych” próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem, szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?

Reżyser: Rafał Skalski

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Piotr Adamczyk, Ilona Ostrowska, Helena Englert, Mikołaj Matczak, Marta Malikowska, Dorota Pomykała, Wanda Marzec, Piotr Napierała

Czas: 95 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.