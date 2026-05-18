 Szóste spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

– projekcja filmu

– warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

Temat trzeci: „Poszukiwanie siebie – pytania o własną tożsamość, sens życia, poczucie braku celu i kierunku.”

23 maja 2026, godz. 12:00

"Osiem gór” (2022), reż. Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Warsztat poprowadzi: Kaja Dwulat – psycholożka i psychoterapeutka

To refleksyjna, rozciągnięta w czasie opowieść o dorastaniu, przyjaźni i poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Historia obejmuje wiele lat życia bohaterów, ukazując ich zarówno jako dzieci, jak i dorosłych mężczyzn zmagających się z własnymi wyborami i oczekiwaniami świata. W centrum filmu znajduje się relacja Pietro i Bruno – dwóch chłopców wychowujących się w zupełnie różnych warunkach, których łączy doświadczenie wspólnego czasu spędzanego w górach. Z biegiem lat ich drogi się rozchodzą: Pietro wybiera życie w ruchu, poszukiwaniu i zmianie, natomiast Bruno pozostaje blisko miejsca, które zna od dziecka, zakorzeniony w jednej przestrzeni i stylu życia. Film ukazuje dwa odmienne sposoby rozumienia sensu życia i tożsamości. Pietro reprezentuje nieustanne poszukiwanie – zmianę kierunków, podróże i próbę odnalezienia siebie poprzez doświadczenie świata. Bruno natomiast uosabia stabilność, przywiązanie do miejsca i próbę budowania sensu poprzez trwanie i ciągłość. Żadna z tych dróg nie jest jednoznacznie przedstawiona jako lepsza – obie niosą zarówno spełnienie, jak i poczucie braku. Istotnym wątkiem jest również relacja Pietro z ojcem, która wpływa na jego sposób postrzegania świata i samego siebie. Niewypowiedziane emocje, oczekiwania i dystans między pokoleniami stają się ważnym kontekstem dla jego późniejszych wyborów i trudności w określeniu własnej tożsamości.

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

różnych drogach poszukiwania własnej tożsamości

wpływie miejsca i pochodzenia na wybory życiowe

relacji między stabilnością a potrzebą zmiany

znaczeniu przyjaźni w procesie dorastania i dorosłości

relacjach rodzic–dziecko i ich wpływie na tożsamość

poczuciu niespełnienia mimo dokonywanych wyborów

naturze jako przestrzeni refleksji i samopoznania

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.