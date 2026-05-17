Elbląska medalowa niedziela

Kajakarz Silvantu Kajak Elbląg wywalczył złoty medal na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie na długich dystansach. Elblążanin pokazał plecy rywalom na dystansie 10 tysięcy metrów. To nie jedyne medale zdobyte przez Elblążan na tych zawodach.

W Wolsztynie (woj. wielkopolskie) trwają Mistrzostwa Polski w kajakarstwie na długim dystansie. Niedziela (17 maja) dla Silvanta Kajak Elbląg zaczęła się rewelacyjnie. Przemek Rojek triumfował na dystansie 10 tysięcy metrów. Elblążanin dystans pokonał w czasie 41,34 minuty.

Walka o złoto była niesamowicie zażarta. Elbląski kajakarz drugiego na mecie Igora Wyszkowskiego z AZS AWF Poznań o 6 sekund. To mniej więcej niecałe 25 metrów. Trzeci na mecie Mikołaj Walulik z Posnanii Poznań na mecie zameldował się 15 sekund za Przemkiem Rojkiem.

Pochodzący z Elbląga Patryk Stasiełowicz obecnie startujący w barwach AZS Politechniki Opole wywalczył złoto medal kanadyjkach w dwójce z Rafałem Poklepą) na dystansie 5000 metrów. Zwycięzcy pokonali dystans wyścigu w czasie 43,52 minuty.

To nie koniec medalowych zdobyczy Elblążan. Junior młodszy Rafał Stańczewski na dystansie 10 tysięcy metrów zdobył srebrny medal. Do pierwszego Fortunata Łakomego z Victorii Wałcz stracił 38 sekund. O srebrze zadecydowały sekundy. Elblążanin trzeciego na mecie Antoniego Foltyna o 2 sekundy, czwartego Jakuba Błaszkiewicza ze Sparty Augustów o 15 sekund.

Z brązowym medalem do domu wróci Mark Baranov. W rywalizacji młodzików (rocznik 2014) kajakarz Silvantu dystans 5 tysięcy metrów przepłynął w czasie 25,23 minuty. Do pierwszego Szymona Ulewicza z Water Crew 406 Warszawa stracił 11 sekund, do srebra (Wiktor Cruz-Koniak; WTW Warszawa) – 10 sekund.