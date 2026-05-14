Elbląg nadaje TON. Przed nami Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami 

Kolorowy przemarsz ulicami miasta, festyny integracyjne, spotkania, dni otwarte placówek, rozmowy o sile opiekunów i niedzielny piknik artystyczny na Starym Rynku. Od 18 do 24 maja Elbląg po raz kolejny będzie wspólnie świętował Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „Elbląg nadaje TON”. Zobacz program.

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz prezydent Elbląga zapraszają mieszkańców do udziału w tegorocznych obchodach Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek, 18 maja, przy Urzędzie Miejskim. Tradycyjnie nie zabraknie uroczystego przekazania kluczy do bram miasta, kolorowego przemarszu, wspólnej zabawy, występów artystycznych, spotkań integracyjnych oraz wydarzeń przygotowanych przez elbląskie placówki i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Tegoroczna edycja odbywa się pod dobrze znanym hasłem „Elbląg nadaje TON”. To nie tylko nazwa wydarzenia, ale też symboliczny komunikat: przez kilka majowych dni to właśnie osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, opiekunowie, organizacje społeczne i instytucje pomocowe będą szczególnie widoczne w przestrzeni miasta.

– Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami to dla nas coś więcej niż cykl wydarzeń. To czas spotkania, rozmowy i pokazania, że osoby z niepełnosprawnościami są ważną częścią naszego miasta, jego codzienności, kultury i społecznej energii. Chcemy, aby każdy, kto przyjdzie na tegoroczne wydarzenia, poczuł, że jest u siebie. Zapraszamy całe rodziny, dzieci, młodzież, seniorów i wszystkich mieszkańców Elbląga. Bądźmy razem, bo właśnie w tej obecności, otwartości i wzajemnym wsparciu najlepiej słychać, że Elbląg naprawdę nadaje TON – zachęca Barbara Gąsak, prezes Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Inauguracja i przemarsz przez miasto

Obchody rozpoczną się w poniedziałek, 18 maja. Po uroczystej inauguracji uczestnicy wyruszą spod Urzędu Miejskiego w kierunku elbląskiej starówki, pod Ratusz Staromiejski. W przemarszu wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunowie, przedstawiciele władz miasta, organizacji pozarządowych, instytucji oraz dzieci i młodzież z elbląskich placówek oświatowych.

To od lat jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów elbląskich obchodów. Kolorowy marsz jest nie tylko radosnym rozpoczęciem tygodnia, ale również wyraźnym przypomnieniem, że integracja nie może być pustym hasłem. Powinna oznaczać realną obecność osób z niepełnosprawnościami w życiu miasta, dostęp do wsparcia, kultury, edukacji, pracy i zwykłej codzienności.

Tego samego dnia Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza na spotkanie pod hasłem „Co nam daje siłę?”. Wydarzenie odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej ECUS przy ul. Winnej 9. Będzie to kameralna rozmowa o codzienności, emocjach, wytrwałości i sile, którą każdego dnia pokazują rodzice oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy panelu podzielą się swoimi historiami, doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi życia po diagnozie, codziennych wyzwań oraz tego, skąd czerpią siłę do dalszego działania.

ECUS w czasie trwania TON zaplanował również kampanię w mediach społecznościowych „Pasja nie zna ograniczeń”. Od 18 do 22 maja publikowane będą posty prezentujące osoby z niepełnosprawnościami, które mimo ograniczeń zdrowotnych rozwijają swoje hobby i spełniają marzenia.

W poniedziałek swoje drzwi otworzy także PSONI Koło w Elblągu. W godzinach od 10:00 do 15:00 będzie można odwiedzić „7 Pracownię” przy ul. Stary Rynek 63-64. Placówka zaprosi odwiedzających również w kolejnych dniach: 20 maja w godz. 10:00-15:00 oraz 22 i 24 maja w godz. 12:00-18:00.

Festyn Niezapominajkowy i dni otwarte placówek

We wtorek, 19 maja, od godz. 11:00 Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” organizuje na terenie swojej placówki „Festyn Niezapominajkowy”. To cykliczne wydarzenie integracyjne, w którym udział biorą mieszkańcy DPS i ich rodziny, seniorzy z zaprzyjaźnionych klubów seniora, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedszkoli, szkół i świetlic środowiskowych, a także seniorzy z innych domów pomocy.

Tegoroczny festyn odbędzie się pod hasłem „Alicja w Krainie Czarów”. Wydarzenie będzie miało charakter rekreacyjno-rozrywkowy i ma stworzyć okazję do wspólnej zabawy młodszego oraz starszego pokolenia. Tego dnia odbędą się również dni otwarte Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Saperów 14f oraz Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Zamkowej 16A, Traugutta 38 i Podgórnej 2/14. Odwiedzający będą mogli zobaczyć, jak na co dzień funkcjonują placówki, porozmawiać z pracownikami, poznać specyfikę ich działalności oraz obejrzeć prace wykonane przez uczestników. To dobra okazja, aby lepiej zrozumieć, czym są takie miejsca, jaką rolę pełnią w życiu osób z niepełnosprawnościami i jak ważne jest codzienne wsparcie środowiskowe.

Środa pod znakiem integracji w Galerii EL

W środę, 20 maja, odbędzie się tradycyjny festyn integracyjny. W tym roku uczestnicy spotkają się na terenie Galerii EL. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do godz. 13:00.

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Sielanka, zaprasza na gry, zabawy, taniec, śpiew, poczęstunek oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o dzieciach, młodzieży, dorosłych i seniorach. Swoje stoiska zaprezentują organizacje oraz instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na uczestników czekać będą również dodatkowe atrakcje. Przedstawiciele DPK Lombard przygotują stoisko komputerowe z możliwością skorzystania z gier na PlayStation oraz VR.

Swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele El Bow Archery. To grupa pasjonatów łucznictwa, która nie tylko rozwija swoje sportowe umiejętności, ale również angażuje się w lokalne inicjatywy i akcje charytatywne. Wśród członków El Bow są maratończycy, artyści i wolontariusze, których łączy wspólna pasja oraz chęć działania na rzecz innych.

Nie zabraknie również poczęstunku. Dla uczestników przygotowane zostaną słodkie i wytrawne przekąski, a także żurek od Elbląskich Szefów Kuchni. O wodę pitną zadba EPWiK, PSS Społem przygotuje pieczywo, Piekarnia Cukiernia Raszczyk ciasta i ciasteczka, a o słodki poczęstunek zadba również Restauracja Wiarus.

Rozmowy, spotkania i aktywność na świeżym powietrzu

Czwartek, 21 maja, przyniesie kolejne wydarzenia przygotowane przez organizatorów i współpracujące z nimi instytucje. O godz. 12:00 w Kamieniczkach Staromiejskich przy ul. św. Ducha 3-4 odbędzie się spotkanie młodzieży z osobami z niepełnosprawnościami pod nazwą „Razem przy stole – różni, ale równi”. Wydarzenie ma charakter zamknięty, odbywa się na zaproszenie, a jego celem jest integracja, budowanie wzajemnego zrozumienia oraz zwiększanie świadomości młodzieży na temat codziennego życia i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W programie przewidziano rozmowy i wymianę doświadczeń.

Tego samego dnia Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS oraz Środowiskowy Dom Samopomocy LAZARUS zapraszają w godz. 10:00-13:00 na sportowe zajęcia pod hasłem „Zdrowo na wesoło”. Uczestnicy będą mogli wspólnie spędzić czas w aktywnym stylu, sprawdzając swoje umiejętności w różnych grach i zabawach. W razie niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do budynku.

Niedzielny finał na Starym Rynku

Zwieńczeniem tegorocznego Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami będzie niedzielny piknik integracyjno-artystyczny, który odbędzie się 24 maja w godz. 13:00-17:00 pod Ratuszem Staromiejskim.

Tego dnia na scenie królować będą muzyka i taniec. Wystąpią dzieci, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami. Publiczność zobaczy między innymi Zespół Fantastic z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych, zespół Uśmiech z Polskiego Związku Niewidomych Koło w Elblągu, zespół wokalny SO WHAT! działający przy Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk, Black Cat Division ze Szkoły Muzycznej Gracjana Kalandyka, Akademię Musicalową Metro w Elblągu oraz Geska z programem „Czas na Disco”. Całość poprowadzi DJ i konferansjer Łukasz Brzosek.

Podczas finałowego pikniku będzie również okazja do zapoznania się z ofertą elbląskich placówek, organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. Organizatorzy zapowiadają także animacje dla młodszych i starszych uczestników.

Tegoroczny Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami „Elbląg nadaje TON” organizują Prezydent Miasta Elbląga dr Michał Missan oraz Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych. Patronatem honorowym wydarzenie objął Starosta Elbląski Maciej Romanowski.