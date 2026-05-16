Kolejny sezon z Falą

Wodniacy z Ogniska Sportów Wodnych Fala oficjalnie rozpoczęli sezon. Jak się okazuje, władze Elbląga przedłużyły stowarzyszeniu umowę dzierżawy terenu nad rzeką do końca 2026 roku, ale nadal próbują znaleźć na niego inwestora. Pod koniec czerwca okaże się, czy znajdzie się chętny.

Członkowie OSW Fala na początku uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć Krzysztofa Pawelca, który współtworzył historię przystani nad rzeką Elbląg.

- Miniony rok był dla naszego Stowarzyszenia czasem niepewności i poważnych wyzwań. Decyzja władz miasta o wystawieniu dzierżawionego przez nas terenu na sprzedaż postawiła pod znakiem zapytania przyszłość naszego stowarzyszenia. Dwa przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia, a my jako nowo wybrany Zarząd podjęliśmy intensywne działania, aby zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie naszej organizacji – mówił Grzegorz Borowiec, komandor OSW Fala.

Poinformował uczestników uroczystości, że władze miasta przedłużyły dotychczasową dzierżawę tego terenu przy ul. Wybrzeże Gdańskie do 31 grudnia 2026 roku. Dodajmy, że 29 czerwca ma odbyć się trzeci już przetarg na sprzedaż działki, na której obecnie działa Fala. .

- Mamy nadzieję, że – podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich postępowań – także i ten przetarg nie zakończy się wyłonieniem nowego nabywcy. Liczymy również, że władze miasta ponownie przeanalizują argumenty przedstawione przez Zarząd i dostrzegą, że nasza przystań to znacznie więcej niż tylko grunt – to przede wszystkim ludzie, wieloletnia tradycja oraz dorobek budowany przez lata – mówił Grzegorz Borowiec. - Wyrażamy przekonanie, że na początku przyszłego roku zostanie podjęta decyzja o dalszym przedłużeniu umowy dzierżawy. Byłby to istotny krok w kierunku stabilnej i długofalowej współpracy, pozwalającej na dalszy rozwój tego miejsca jako ważnego elementu tożsamości miasta – jego wizytówki, a zarazem przestrzeni aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców.

Nowy sezon nie będzie należał do OSW Fala do łatwych, W związku z remontem nabrzeża wodniacy musieli zdemontować część pomostów, tracąc ponad połowę miejsc do cumowania, co będzie miało wpływ na wysokość przychodów stowarzyszenia.

- Wierzę, że nadal będziemy wspólnie – poprzez naszą pracę, zaangażowanie i serce – rozwijać to wyjątkowe miejsce. Niech nasza przystań pozostaje nie tylko wizytówką miasta, lecz także trwałym symbolem współpracy, pasji oraz silnej, lokalnej tożsamości.- apelował do wodniaków komandor OSW Fala.

Teren dzierżawiony przez OSW Fala ma 9 tys. m. kw. powierzchni, jest uzbrojony w media komunalne, znajdują się na nim dwa budynki (które trzeba będzie zburzyć). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt jest przeznaczony pod działalność sportową i usługi, przy czym przeznaczeniem podstawowym mają być usługi sportów wodnych i rekreacji oraz inne funkcjonalnie powiązane z nimi usługi na nabrzeżu rzeki Elbląg i historycznej fosy. Cena wywoławcza nieruchomości to 4,5 mln zł. W dotychczasowych dwóch przetargach nie znalazł się żaden chętny inwestor.