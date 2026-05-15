Nareszcie weekend: Noc Muzeów, Bieg Nadziei, kiermasz książek i koncerty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Sobota, 16 maja

Przed południem coś dla czytelników i innych książkowych moli. W Bibliotece Elbląskiej odbędzie się kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. A kto nie zdąży w sobotę, będzie miał też szansę w niedzielę.

O godzinie 11 najmłodszych czytelników wraz z rodzicami zaprasza filia Biblioteki przy ul. Słonecznej. Gościem będzie Paweł Gołuch, który opowie o swoich wierszowanych „Smoczych kronikach”.

Melomanów zapraszamy na recital Krzysztofa Książka do Szkoły Muzycznej. Wydarzenie będzie jednym z akcentów Elbląskiego Konkursu Pianistycznego. Początek o godzinie 16.

A wieczorem zapraszamy na noc Muzeów aż w czterech lokalizacjach.

Kaponiera (klub Pułku Wsparcia Dowodzenia przy ul. Królewieckiej) zaprasza od godziny 16:30. W programie m.in. gra rodzinna, możliwość obejrzenia wystawy oraz wykłady historyczne.

W Galerii EL przygotowano oprowadzania po wystawach, warsztaty i mapping historyczny. Początek o godzinie 18.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne zaprasza na wernisaż wystawy „Dary i zakupy”. Będzie okazja się przekonać, co nowego zyskało MAH. Dr Jakub Jagodziński oprowadzi po wystawie „Truso. Legenda Bałtyku”. Do tego wykłady warsztaty i możliwość bezpłatnego wejścia na wieżę katedry pw. św. Mikołaja.

Czwarta lokalizacja Nocy Muzeów to Frombork. Tamtejsze Muzeum Mikołaja Kopernika zaprasza na podróż w czasie pod hasłem „Pod gwiazdami dawnych mistrzów”.

Niedziela, 17 maja

Zaczynamy na sportowo i charytatywnie. W Bażantarni odbędzie się Bieg Nadziei. Oprócz ruchu na świeżym powietrzu będzie można wesprzeć elbląskie hospicjum.

Wieczorem coś dla melomanów. O godzinie 18 Elbląska Orkiestra Kameralna w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych przedstawi "Historie w nutach zapisane". „To koncert dla wszystkich, którzy chcą poczuć, jak muzyka opowiada i porusza, pozostawiając w sercu niezapomniane wrażenia” - zapraszają organizatorzy.

Godzinę później w kościele pw. św. Wojciecha wystąpi Paweł Seligman. Niedzielny koncert zainauguruje IV Elbląski Festiwal Organowy. Początek o godzinie 19.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!