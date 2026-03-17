 Tristan i Izolda. The Metropolitan Opera w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na marcowe spotkanie z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. 21 marca o 17:00 obejrzymy wielkie dzieło Wagnera pt. "Tristan i Izolda".

Po latach oczekiwań już 21 marca 2026 roku na ekranach kin na całym świecie zagości transmisja, której nie sposób przegapić. Zjawiskowa Lise Davidsen zmierzy się z jedną z najbardziej wymagających partii dla sopranu dramatycznego – rolą irlandzkiej księżniczki Izoldy w Tristanie i Izoldzie, operowej, poruszającej medytacji Wagnera nad miłością i śmiercią. Partnerować jej będzie tenor Michael Spyres jako owładnięty uczuciem Tristan.

To niezwykłe wydarzenie to także premiera nowej inscenizacji w reżyserii Yuvala Sharona – artysty, którego The New York Times okrzyknął „najbardziej wizjonerskim reżyserem operowym swojego pokolenia” oraz pierwszego Amerykanina, który wyreżyserował operę na słynnym festiwalu w Bayreuth. Będzie to także pierwsze wykonanie Tristana i Izoldy w nowojorskiej operze pod batutą dyrektora muzycznego Met, Yannicka Nézet-Séguina. Mezzosopranistka Ekaterina Gubanova ponownie wcieli się w Brangenę, a bas-baryton Tomasz Konieczny wystąpi jako Gorwenal (po entuzjastycznie przyjętych rolach w Holendrze tułaczu i Pierścieniu Nibelunga). W roli króla Marka zadebiutuje bas-baryton Ryan Speedo Green.

Obsada: Lise Davidsen (Izolda), Ekaterina Gubanova (Brangena), Michael Spyres (Tristan), Tomasz Konieczny (Gorwenal), Ryan Speedo Green (Król Marek)

Twórcy: Yuval Sharon (reżyseria), Es Devlin (scenografia), Clint Ramos (kostiumy), John Torres (światło), Ruth Hogben (projekcje), Annie-B Parson (choreografie)

Czas: 5 godzin i 27 minut (2 przerwy)

Ważne informacje:

- cena biletów: 60 zł normalny/50 zł ulgowy

– opery wykonywane są w języku oryginału, z napisami w języku polskim

– dyrekcja The Metropolitan Opera informuje, że obsady, realizatorzy mogą ulec zmianie.

Harmonogram pozostałych transmisji:

9 maja 2026 godz. 19:00 Eugeniusz Oniegin Czajkowski

30 maja 2026 godz. 19:00 Ostatni sen Fridy i Diega