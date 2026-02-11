 Wichrowe Wzgórza w Kinie Światowid

Jedna z najpiękniejszych historii miłosnych w literackim kanonie, która fascynuje kolejne pokolenia czytelników. „Wichrowe Wzgórza” od 13 lutego w Kinie Światowid.

Losy przybranego syna pana Earnshaw, Heathcliffa, który zakochuje się w córce swojego dobroczyńcy, Katy. Nieśmiałe zauroczenie szybko przeradza się w namiętne uczucie. Ich relacji przeciwny jest dziedzic posiadłości, Hindley, który zrobi wszystko, by pozbyć się konkurenta do majątku. Doprowadzony do rozpaczy Heathcliff opuszcza Wichrowe Wzgórza, poprzysięgając zemstę. Pod jego nieobecność, Katy wychodzi za mąż za Edgara Lintona. Niebawem na świat przychodzi ich córka, która otrzymuje imię po tragicznie zmarłej matce. W tym czasie do Yorkshire wraca Heathcliff wraz z nowo nabytą fortuną. Bohater wykupuje dawną, rodzinną posiadłość. Spotkanie z młodą Katy zmusi go do zmierzenia się bolesną przeszłością i rozpaczliwą miłością, którą wciąż nosi w sercu.

Reżyser: Emerald Fennell

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2025

Obsada: Jacob Elordi, Margot Robbie, Alison Oliver, Shazad Latif, Ewan Mitchell, Hong Chau

Czas: 135 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.