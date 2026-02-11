UWAGA!

Wielka mała koza w Kinie Światowid

 Wielka mała koza w Kinie Światowid

Komedia osadzona w świecie zamieszkałym wyłącznie przez zwierzęta. „Wielka mała koza” od 13 lutego w Kinie Światowid.

Fabuła opowiada o kozie o imieniu Will z wielkimi marzeniami. Will otrzymuje jedyną w życiu szansę, by dołączyć do profesjonalistów i zagrać w rykokosza. To mieszany sport kontaktowy, w którym walczą najszybsze i najgroźniejsze zwierzęta świata. Nowi koledzy z drużyny Willa nie są zachwyceni obecnością małej kozy w swoim składzie, ale Will jest zdeterminowany, aby zrewolucjonizować ten sport i raz na zawsze udowodnić, że „małe zwierzęta też potrafią grać!”.

 

Reżyser: Tyree Dillihay

Produkcja: USA 2026

Czas: 95 min

 

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

 

Kino Światowid

