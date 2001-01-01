Wkrótce Repliki 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Tegoroczna edycja - jubileuszowa (22-27 września) to pretekst nie tylko, żeby przyjrzeć się historii Festiwalu w Gdyni, ale przede wszystkim okazja, żeby zapoznać się z tytułami, które ubiegać się będą o statuetkę Złotych Lwów. Są wśród nich różnorodne historie – od dramatów historycznych po pełne humoru opowieści o dorastaniu i rodzinnych tajemnicach.

Wydarzenie w Kinie Światowid otworzy „Zamach na papieża” Władysława Pasikowskiego – trzymający w napięciu thriller szpiegowski opowiadający o tajnej operacji z czasów zamachu na Jana Pawła II. Kolejnego dnia widzowie przeniosą się do Paryża XIX wieku w biograficznym filmie „Chopin, Chopin!” Michała Kwiecińskiego, który ukazuje młodego kompozytora uwikłanego w paryskie salony i pasjonujące życie muzyczne.

Środa przyniesie lekki powiew fantazji w „Larp. Miłość, trolle i inne questy” Kordiana Kądzieli, pełnej humoru i przygód historii nastolatka z pasją do gier LARP, który zakochuje się w tajemniczej koleżance. Czwartek to natomiast spotkanie z młodymi bohaterami i projekcja filmu „Ministranci” Piotra Domalewskiego. To historia nastoletnich chłopców starających się wziąć sprawy moralności w swoje ręce w nietypowy, a czasem niebezpieczny sposób.

W piątek widzowie odkryją piękno północno-wschodniej Polski dzięki filmowi „Klarnet” Toli Jesionowskiej – poruszającej opowieści o kobiecych tajemnicach, rodzinnych historiach i poszukiwaniu własnej tożsamości. Cykl zakończy się w sobotę pełnym emocji dramatem sportowym „Wielka Warszawska” Bartłomieja Ignaciuka, śledzącym losy młodego dżokeja w świecie wyścigów konnych, pełnym ambicji, pokus i korupcji.

Elbląskie Repliki to doskonała okazja, by zobaczyć najnowsze produkcje polskiego kina, poznać różnorodne gatunki, trendy we współczesnej kinematografii. Każdy wieczór to wyjątkowa podróż w świat opowieści – od historii o odwadze i polityce, po wzruszające i zabawne historie młodości, pasji i miłości.

Bilety na wszystkie seanse dostępne są online i w kasie kina.