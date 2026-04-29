 Wolność po Włosku w Kinie Światowid

Elektryzujący portret wybitnej włoskiej pisarki Goliardy Sapienzy, która latami czekała na odkrycie, jednej z najbardziej niezwykłych kobiet lat 80. – “Wolność po Włosku” od 1 maja w Kinie Światowid.

Bohaterka filmu to dojrzała, wyzwolona kobieta – złodziejka, kochanka i niespełniona pisarka. Aby związać koniec z końcem, Goliarda (Valeria Golino) jest w stanie wiele zaryzykować. Gdy w końcu trafia do więzienia, zaprzyjaźnia się młodszymi od siebie kobietami. Po wyjściu na wolność, w trakcie upalnego rzymskiego lata, dzięki nim odrodzi się na nowo. Na tle burzliwych realiów Włoch lat 80., w cieniu ideologii, represji i rozczarowań, „Wolność po włosku” stawia pytanie o możliwość autentycznej wolności. Czy kobieta może odnaleźć swoje miejsce w świecie, który próbuje ją zamknąć w jednej z patriarchalnych ról?

Reżyseria: Mario Martone

Produkcja: Francja, Włochy 2025

Obsada: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie Di Patrizi

Czas: 115 min

