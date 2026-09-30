Zapomniana wyspa w Kinie Światowid

Olśniewająca i wzruszająca historia o dwójce przyjaciół na całe życie, którzy muszą się zjednoczyć. „Zapomniana wyspa” od 2 października w Kinie Światowid.

Jo i Raissie to przyjaciółki od najmłodszych lat, które właśnie kończą szkołę średnią i stoją u progu zupełnie nowych etapów życia. Podczas wspólnego świętowania ostatniego wieczoru przed rozstaniem dziewczyny przypadkiem odkrywają tajemniczy portal, który przenosi je na magiczną wyspę Nakali. To niezwykła kraina pełna fantastycznych i mitycznych stworzeń, o których od dzieciństwa słyszały w opowieściach przekazywanych przez ich filipińskie rodziny. Niektóre z tych postaci staną się przyjaciółmi, inne wrogami. Jo i Raissa muszą stawić czoła najgroźniejszemu stworzeniu na wyspie. Kiedy odkryją, że wspomnienia ich przyjaźni są ceną za powrót do domu, Jo i Raissa będą ścigać się, by znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, zanim zapomną o sobie na zawsze.

Reżyser: Joel Crawford, Januel Mercado

Produkcja: USA 2026

Czas: 98 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.