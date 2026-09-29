Pożar w placówce przy Mazurskiej. Ewakuacja wychowanków i pracowników (aktualizacja)

Dzisiaj około godz. 8 doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń w placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Mazurskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wychowankowie i personel zostali ewakuowani. Zobacz zdjęcia. Jak podaje policja, wiele wskazuje na to, że zapaliły się środki odurzające Wychowankowie spędzą najbliższą noc w innej placówce

- Na miejscu pracują służby, sytuacja jest opanowana. Na czas zarządzonej ewakuacji wszyscy wychowankowie zostali zakwaterowani w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Chrobrego 4. Urząd Miejski zapewnił wychowankom tymczasowe dodatkowe łóżka. Wychowankowie wrócą do placówki macierzystej, jak tylko będzie zgoda służb – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Jak informuje elbląska policja, w jednym z pokoi, zajmowanym przez trójkę wychowanków, doszło do zapalenia się nieznanej substancji.

- W chwili zdarzenia pomieszczenie było puste. Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Z ośrodka ewakuowano około 30 osób. Trwa sprawdzanie, co było przyczyną pożaru - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Na co dzień w placówkach przy ul. Mazurskiej przebywa 40 dzieci w wieku od 5 do 19 lat.

Aktualizacja: - Rozpoznanie minersko-pirotechniczne tego miejsca zakończyło się. Policyjni pirotechnicy, a także technicy kryminalistyki zabezpieczyli substancje, które znajdowały się w tym pomieszczeniu. Być może i tak wskazują na to pierwsze wyniki, są to środki odurzające lub pochodne tych środków. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant i może właśnie on w połączeniu z pozostawionymi środkami odurzającymi zadziałał jak materiał łatwopalny. Będzie to przedmiotem dalszego badania w toku prowadzonego postępowania - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.