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Modrzewina połączyła się z Fromborską

 Elbląg, Nowa droga na Modrzewinie...
Nowa droga na Modrzewinie... (fot. Anna Dembińska)

Do końca października ma być gotowe połączenie drogowe Modrzewiny z ul. Fromborską. Trwają ostatnie prace przy układaniu nawierzchni z betonowych płyt. Koszty inwestycji to 2,1 mln zł. Zobacz zdjęcia.

W 2023 r. kosztem 830 tys. zł powstała droga z betonowych płyt od Alei Jana Pawła II do nowo budowanego osiedla na Modrzewinie Północ. Budowa kolejnego odcinka (ponad 850 m), z wylotem na ul. Fromborskiej (na wysokości Iwaszkiewicza w Zajeździe), właśnie zbliża się do końca. Nową drogą kierowcy prawdopodobnie pojadą już pod koniec października.

Nowy odcinek drogi kosztuje 2,1 mln zł. Elblągu zyskał dofinansowanie na ten cel w wysokości 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Docelowe asfaltowe połączenie al. Jana Pawła II z Fromborską ma powstać, gdy już będzie gotowa nowa mieszkaniowa dzielnica na Modrzewinie Północ.

  Elbląg, swój wylot ma na Fromborskiej w okolicach Zajazdu i ul. Iwaszkiewicza
swój wylot ma na Fromborskiej w okolicach Zajazdu i ul. Iwaszkiewicza (fot. Anna Dembińska)

RG

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Modrzewina połączyła się z Fromborską
Modrzewina połączyła się z Fromborską
Modrzewina połączyła się z Fromborską
Modrzewina połączyła się z Fromborską

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