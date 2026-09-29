Modrzewina połączyła się z Fromborską

Do końca października ma być gotowe połączenie drogowe Modrzewiny z ul. Fromborską. Trwają ostatnie prace przy układaniu nawierzchni z betonowych płyt. Koszty inwestycji to 2,1 mln zł. Zobacz zdjęcia.

W 2023 r. kosztem 830 tys. zł powstała droga z betonowych płyt od Alei Jana Pawła II do nowo budowanego osiedla na Modrzewinie Północ. Budowa kolejnego odcinka (ponad 850 m), z wylotem na ul. Fromborskiej (na wysokości Iwaszkiewicza w Zajeździe), właśnie zbliża się do końca. Nową drogą kierowcy prawdopodobnie pojadą już pod koniec października.

Nowy odcinek drogi kosztuje 2,1 mln zł. Elblągu zyskał dofinansowanie na ten cel w wysokości 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Docelowe asfaltowe połączenie al. Jana Pawła II z Fromborską ma powstać, gdy już będzie gotowa nowa mieszkaniowa dzielnica na Modrzewinie Północ.