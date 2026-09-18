Nareszcie weekend: Festyn, warsztaty, wystawy

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Trwa Europejski Tydzień Mobilności (ETM). Okres od 12 do 22 września to czas kiedy warto przyjrzeć się naszym zachowaniom i przyzwyczajeniom transportowym dotyczącym racjonalnego korzystania z samochodów osobowych, a także częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, jeżdżenia na rowerze, hulajnodze czy chodzenia pieszo.

Przez cały tydzień Elbląg będzie miejscem spotkań i wydarzeń przygotowanych z myślą o seniorach, którzy chcą aktywnie spędzić czas, rozwijać zainteresowania i cieszyć się bliskością innych. Zobacz program Elbląskich Dni Seniora.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zapraszają na wernisaż wystawy „Mieczysław Białkiewicz - Żołnierz, artysta, emigrant, bohater”. Jest to plenerowa ekspozycja, która prezentuje życie i dokonania majora Mieczysława Białkiewicza - żołnierza 4 Pułku Pancernego „Skorpion”, uczestnika kampanii wrześniowej, walk o Tobruk i Monte Cassino oraz kawalera Orderu Virtuti Militari. Wernisaż odbędzie się 18 września o godzinie 14 na dziedzińcu muzeum.

18 września Biblioteka Elbląska zaprasza do filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej 16-22 na warsztaty rozwijające ekspresję emocji poprzez ruch, które poprowadzi choreografka, tancerka i instruktorka Joanna Nadrowska. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w bibliotece. Obowiązują zapisy.

W sobotę (19 września) na polanie z wiatami w Bażantarni odbędzie się Festyn Rodzinny, realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg 2025/2026. Program jest tutaj.

Także w sobotę, 19 września bohaterką kolejnego Twórczego Spotkania będzie pełna tajemnic, zaskakująca… Galeria EL. Podczas warsztatów uczestnicy poszukiwać będą jej genius loci - ducha miejsca. Językiem do snucia tej opowieści stanie się fotografia. Start o 12, obowiązują zapisy.

Wycieczka rowerowa, wykłady o żuławskich zabytkach, digitalizacja. W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa (od 19 września) Regionalna Pracowania Digitalizacji CSE „Światowid” w Elblągu wspólnie z partnerami zaprasza na cykl wydarzeń, podczas których uczestnicy lepiej poznają lokalne zabytki i nowoczesne formy ich dokumentacji. Zobacz program.

Elbląski Browar zaprasza mieszkańców miasta i regionu na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę, 19 września. To wyjątkowa okazja do tego, by poznać proces warzenia piwa od kulis oraz odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne dla gości.

19 września o godz. 10 w Bibliotece Elbląskiej odbędą się warsztaty empatycznego słuchania i zadania pytań. Obowiązują zapisy.

19 września również w Bibliotece Elbląskiej odbędą się warsztaty urban sketchingu z Kolektywem Kreatywnym Wyszło Jak Wyszło. Zapraszamy osoby w wieku 15 + (młodzież, młodych dorosłych, dorosłych). Termin do wyboru. Obowiązują zapisy.

Co dzieje się w weekend w lokalnym sporcie sprawdzisz tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!