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Nareszcie weekend: Repliki filmowe i gry terenowe

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu? Informujemy o tym jak co tydzień, wyjątkowo bez naszej niezawodnej Kasi.

Od 21 września w Kinie Światowid trwa doroczne święto polskiego kina: Elbląskie Repliki 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Przedpremierowe seanse filmów startujących w Konkursie Głównym odbywają się do 26 września.

 

25 i 26 września w CH Ogrody odbędzie się weekend z anime - więcej dołączonym nagraniu.

 

25 września o 20 w Caffe Przystań nad rzeką Elbląg zagra grupa GONISH wykonująca rock alternatywny. Wstęp 20 zł.

 

Mieszkańców Elbląga czeka kolejne rodzinne wydarzenie w Szkole Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego. 26 września o godz. 10 rozpocznie się Festyn Rodzinny „Dbamy i mamy”, organizowany pod hasłem „Elbląg, moje magiczne miejsce na ziemi”. Wydarzenie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Mieszkasz lub czujesz się związany z elbląskim Zatorzem? Zbierz grupę złożoną z czterech osób i zgłoście się do udziału w grze terenowej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 26 września o 11, udział w nim jest bezpłatny.

 

O tym, co będzie się działo w sporcie, przeczytasz tutaj.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!


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