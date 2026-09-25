Nareszcie weekend: Repliki filmowe i gry terenowe

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu? Informujemy o tym jak co tydzień, wyjątkowo bez naszej niezawodnej Kasi.

Od 21 września w Kinie Światowid trwa doroczne święto polskiego kina: Elbląskie Repliki 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Przedpremierowe seanse filmów startujących w Konkursie Głównym odbywają się do 26 września.

25 i 26 września w CH Ogrody odbędzie się weekend z anime - więcej dołączonym nagraniu.

25 września o 20 w Caffe Przystań nad rzeką Elbląg zagra grupa GONISH wykonująca rock alternatywny. Wstęp 20 zł.

Mieszkańców Elbląga czeka kolejne rodzinne wydarzenie w Szkole Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego. 26 września o godz. 10 rozpocznie się Festyn Rodzinny „Dbamy i mamy”, organizowany pod hasłem „Elbląg, moje magiczne miejsce na ziemi”. Wydarzenie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkasz lub czujesz się związany z elbląskim Zatorzem? Zbierz grupę złożoną z czterech osób i zgłoście się do udziału w grze terenowej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 26 września o 11, udział w nim jest bezpłatny.

O tym, co będzie się działo w sporcie, przeczytasz tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!