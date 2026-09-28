Strażacy z Tolkmicka potrzebują pomocy

OSP Tolkmicko to 19 strażaków, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pożary, wypadki, podtopienia, skutki wichur i inne zagrożenia – kiedy rozlega się alarm, nie pytają, czy będzie łatwo. Po prostu jadą. Teraz to oni potrzebują wsparcia.

Strażacy z OSP Tolkmicko założyli zbiórkę na nowy podnośnik, to sprzęt niezbędny podczas akcji ratunkowych.

- Zostaliśmy bez podnośnika. Przez wiele lat służył nam podnośnik na samochodzie Star z 1977 r. Był już bardzo stary, a jego dalsza eksploatacja stała się nie tylko nieopłacalna, ale przede wszystkim niemożliwa. Koszt kolejnych napraw przekroczyłby 60 tys. zł., dlatego pojazd został wycofany z użytkowania. Taki sprzęt jest niezwykle ważny podczas działań przy budynkach, pożarach, usuwaniu zagrożeń z dachów, konarach drzew czy innych zdarzeniach wymagających pracy na wysokości. Najbliższy tego typu sprzęt znajduje się w Elblągu. W sytuacji zagrożenia każda minuta ma znaczenie - piszą strażacy na zbiórce.

Podnośnik to sprzęt, który może zdecydować o bezpieczeństwie ludzi, uratowaniu domu, zabezpieczeniu mienia i sprawnym prowadzeniu akcji.

- Chcemy być gotowi, kiedy ktoś będzie nas potrzebował. Nie zbieramy na wygodę. Zbieramy na możliwość szybszego i skuteczniejszego niesienia pomocy. Wspólnie możemy sprawić, że kiedy zabrzmi syrena, będziemy jeszcze lepiej przygotowani, by ratować. Z góry dziękujemy za pomoc - czytamy na siepomaga.pl.

Każdy, kto chciałby wesprzeć zbiórkę, może to zrobić wchodząc na stronę www.siepomaga.pl i przekazać datek.

W sobotę, 3 października w Tolkmicku odbędzie się festyn rodzinny, podczas którego zbierane będą pieniądze na zakup podnośnika dla OSP Tolkmicko. Początek o godz. 12, a szczegółowy program imprezy znajdziecie w tym linku.