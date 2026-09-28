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Strażacy z Tolkmicka potrzebują pomocy

 Elbląg, Strażacy z OSP Tolkmicko zbierają na nowy podnośnik,
Strażacy z OSP Tolkmicko zbierają na nowy podnośnik, fot. arch. OSP Tolkmicko

OSP Tolkmicko to 19 strażaków, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pożary, wypadki, podtopienia, skutki wichur i inne zagrożenia – kiedy rozlega się alarm, nie pytają, czy będzie łatwo. Po prostu jadą. Teraz to oni potrzebują wsparcia.

Strażacy z OSP Tolkmicko założyli zbiórkę na nowy podnośnik, to sprzęt niezbędny podczas akcji ratunkowych.

- Zostaliśmy bez podnośnika. Przez wiele lat służył nam podnośnik na samochodzie Star z 1977 r. Był już bardzo stary, a jego dalsza eksploatacja stała się nie tylko nieopłacalna, ale przede wszystkim niemożliwa. Koszt kolejnych napraw przekroczyłby 60 tys. zł., dlatego pojazd został wycofany z użytkowania. Taki sprzęt jest niezwykle ważny podczas działań przy budynkach, pożarach, usuwaniu zagrożeń z dachów, konarach drzew czy innych zdarzeniach wymagających pracy na wysokości. Najbliższy tego typu sprzęt znajduje się w Elblągu. W sytuacji zagrożenia każda minuta ma znaczenie - piszą strażacy na zbiórce.

Podnośnik to sprzęt, który może zdecydować o bezpieczeństwie ludzi, uratowaniu domu, zabezpieczeniu mienia i sprawnym prowadzeniu akcji.

- Chcemy być gotowi, kiedy ktoś będzie nas potrzebował. Nie zbieramy na wygodę. Zbieramy na możliwość szybszego i skuteczniejszego niesienia pomocy. Wspólnie możemy sprawić, że kiedy zabrzmi syrena, będziemy jeszcze lepiej przygotowani, by ratować. Z góry dziękujemy za pomoc - czytamy na siepomaga.pl.

Każdy, kto chciałby wesprzeć zbiórkę, może to zrobić wchodząc na stronę www.siepomaga.pl i przekazać datek.

W sobotę, 3 października w Tolkmicku odbędzie się festyn rodzinny, podczas którego zbierane będą pieniądze na zakup podnośnika dla OSP Tolkmicko. Początek o godz. 12, a szczegółowy program imprezy znajdziecie w tym linku.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Od czego władze?
  • Straszne to jest w tym kraju, że organizacje tego typu proszą o pomoc na sprzęt, a organizacje typu pis dają szarlatanom 2,5mln na domek w Karczowiskach. Gdzie rozsądek u tych co pełne 8 lat rozkradali na lewo i prawo wszystko, w takim stopniu, że teraz strażacy muszą prosić o pomoc. Gdzie jest sprawiedliwość w tym kraju i dlaczego złodzieje w garniturach nie siedzą na pryczach za kratami.
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    Gdypiszniknie(2026-09-28)
  • Jeśli to tak ma wyglądać w naszym kraju, że strażacy "żebrzą" o pieniądze od ludzi na zakup sprzętu to ja dziękuję. Gdzie rząd i samorząd? Po co my płacimy podatki? Po co rząd i samorządy oddają sprzęt za wschodnią granicę? Po to żeby nasze służby żebrały o pieniądze na wyposażenie? Co za wstyd.
  • No a minister nie ppmoże ?
  • Subregion powinien wam to zapewnić ale czy aby są na to pieniądze? Widać że nie ma. Szkoda.
  • Naprawdę trudno to zrozumieć. Strażacy, którzy mają być gotowi ratować nasze życie i mienie, muszą organizować zbiórkę i prosić ludzi o pieniądze na podstawowy sprzęt ratowniczy. A przecież to nie jest ich prywatna zachcianka, tylko wyposażenie potrzebne do sprawnego prowadzenia akcji. Na różne rzeczy urzędnicy i samorządy potrafią znaleźć pieniądze, a kiedy chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, nagle trzeba robić zbiórki i festyny. Strażacy nie powinni „żebrać” o sprzęt, tylko mieć zapewnione odpowiednie finansowanie. Może czas wreszcie ustalić priorytety i zacząć wydawać publiczne pieniądze tam, gdzie naprawdę mogą komuś uratować życie.
  • "Po co rząd i samorządy oddają sprzęt za wschodnią granicę?" Wolisz mieć większą granicę z rossją?
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