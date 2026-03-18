UWAGA!

----

Pokaż młodzieżowe strony miasta w kolejnym konkursie Elbląg w rolce!

Cały czas zapraszamy do dodawania Waszych filmów, pokazujących życie miasta i do wzięcia udziału w naszym „rolkowym” konkursie. Tym razem temat to „Młodzieżowe strony Elbląga”, a nagrody o łącznej wartości 2 tys. zł ufundowało Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu, więc... nagraj film i wpłyń na miasto!

Elbląg w rolce to dział, który – tak jak cała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl – pokazuje nasze miasto, informuje o tym, o się w nim dzieje, ale tym razem w formie krótkich nagrań wideo. Chcemy, by nie tylko przedstawiał ważne, bliskie mieszkańcom tematy, ale także dawał możliwość pokazania Elbląga w nieco lżejszej odsłonie, z przymrużeniem oka. Co ważne – obok publikowania materiałów nagrywanych przez nas, chcemy zaprosić do wrzucania rolek naszych Czytelników. Pokażcie, jak wygląda Elbląg Waszymi oczami!

 

W tej edycji temat jest jasny – pokaż młodzieżowe strony Elbląga! Film powinien trwać od 20 do 60 sekund. Pamiętaj o obowiązkowych hashtagach – pełny regulamin poniżej. Do udziału w tym konkursie zapraszamy osoby od 14 do 25 lat, uczniów szkół średnich i studentów.

 

Nagraj krótką rolkę, w której wyrazisz swoje zdanie. Nie musisz pokazywać twarzy, ani nawet używać profesjonalnego montażu - to ma być Twój sposób na to jak pokazać Elbląg z perspektywy młodych. Inspiracją mogą być ciekawostki o Elblągu, nowe miejscówki, pomysły na bezpłatne spędzanie wolnego czasu, czy też paradoksalne albo zabawne sytuacje, które zrozumieją tylko młodzi elblążanie. Możesz pochwalić jakieś rozwiązania dla młodych lub być krytycznym i wskazać co należy zmienić aby poprawić komfort życia młodym elblążanom. Pokaż Elbląg tak, jak widzą go młodzi ludzie.

 

W konkursie przewidziane są dwie nagrody pieniężne o łącznej wartości 2000 zł. Nagroda główna – o wartości 1000 zł dla autora lub autorów filmu, który uzyska największą liczbę polubień. Nagroda specjalna EPWiK – o wartości 1000 zł dla szkoły, która przyśle najwięcej filmików kwalifikujących się do konkursu, a przynajmniej jeden z nich będzie zawierał motyw wody (np. fontanna, kran, deszcz, prank z wodą czy slow motion wody) lub w inny sposób nawiąże do EPWiK. Nagrodą jest też oczywiście publikacja rolki na wszystkich social mediach portElu i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wraz z oznaczeniem autorów. Nagroda główna zostanie przyznana autorowi lub autorom filmu, który uzyska największą liczbę polubień („like”) na stronie portEl.pl w dziale „Elbląg w rolce”.

 

 

Jak to wszystko działa? Wystarczy wejść na mobi.portel.pl w zakładkę Elbląg w rolce, a potem wrzucić swój film z opisem i podpisem autora. W opisie filmu należy obowiązkowo podać: nazwę szkoły autora lub autorów (maks. 3 osoby), hashtag #MłodyElbląg oraz nick z Instagrama autora lub autorów filmu.

 

Konkurs trwa od 18 marca 2026 roku do 14 kwietnia 2026 roku do godziny 14:00. Rolki muszą mieć charakter autorski, kreatywny i zgodny z zasadami współżycia społecznego.

Wrzucaj, komentuj, lajkuj, oglądaj rolki w dziale Elbląg w rolce! Mamy nadzieję, że również w ten sposób będziemy razem poznawać i pokazywać Elbląg innym!

 

Pełny regulamin tutaj.

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Young Voices Matter, finansowanego przez Journalismfund Europe.

red.

A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
