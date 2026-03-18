Pokaż młodzieżowe strony miasta w kolejnym konkursie Elbląg w rolce!

Cały czas zapraszamy do dodawania Waszych filmów, pokazujących życie miasta i do wzięcia udziału w naszym „rolkowym” konkursie. Tym razem temat to „Młodzieżowe strony Elbląga”, a nagrody o łącznej wartości 2 tys. zł ufundowało Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu, więc... nagraj film i wpłyń na miasto!

Elbląg w rolce to dział, który – tak jak cała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl – pokazuje nasze miasto, informuje o tym, o się w nim dzieje, ale tym razem w formie krótkich nagrań wideo. Chcemy, by nie tylko przedstawiał ważne, bliskie mieszkańcom tematy, ale także dawał możliwość pokazania Elbląga w nieco lżejszej odsłonie, z przymrużeniem oka. Co ważne – obok publikowania materiałów nagrywanych przez nas, chcemy zaprosić do wrzucania rolek naszych Czytelników. Pokażcie, jak wygląda Elbląg Waszymi oczami!

W tej edycji temat jest jasny – pokaż młodzieżowe strony Elbląga! Film powinien trwać od 20 do 60 sekund. Pamiętaj o obowiązkowych hashtagach – pełny regulamin poniżej. Do udziału w tym konkursie zapraszamy osoby od 14 do 25 lat, uczniów szkół średnich i studentów.

Nagraj krótką rolkę, w której wyrazisz swoje zdanie. Nie musisz pokazywać twarzy, ani nawet używać profesjonalnego montażu - to ma być Twój sposób na to jak pokazać Elbląg z perspektywy młodych. Inspiracją mogą być ciekawostki o Elblągu, nowe miejscówki, pomysły na bezpłatne spędzanie wolnego czasu, czy też paradoksalne albo zabawne sytuacje, które zrozumieją tylko młodzi elblążanie. Możesz pochwalić jakieś rozwiązania dla młodych lub być krytycznym i wskazać co należy zmienić aby poprawić komfort życia młodym elblążanom. Pokaż Elbląg tak, jak widzą go młodzi ludzie.

W konkursie przewidziane są dwie nagrody pieniężne o łącznej wartości 2000 zł. Nagroda główna – o wartości 1000 zł dla autora lub autorów filmu, który uzyska największą liczbę polubień. Nagroda specjalna EPWiK – o wartości 1000 zł dla szkoły, która przyśle najwięcej filmików kwalifikujących się do konkursu, a przynajmniej jeden z nich będzie zawierał motyw wody (np. fontanna, kran, deszcz, prank z wodą czy slow motion wody) lub w inny sposób nawiąże do EPWiK. Nagrodą jest też oczywiście publikacja rolki na wszystkich social mediach portElu i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wraz z oznaczeniem autorów. Nagroda główna zostanie przyznana autorowi lub autorom filmu, który uzyska największą liczbę polubień („like”) na stronie portEl.pl w dziale „Elbląg w rolce”.

Jak to wszystko działa? Wystarczy wejść na mobi.portel.pl w zakładkę Elbląg w rolce, a potem wrzucić swój film z opisem i podpisem autora. W opisie filmu należy obowiązkowo podać: nazwę szkoły autora lub autorów (maks. 3 osoby), hashtag #MłodyElbląg oraz nick z Instagrama autora lub autorów filmu.

Konkurs trwa od 18 marca 2026 roku do 14 kwietnia 2026 roku do godziny 14:00. Rolki muszą mieć charakter autorski, kreatywny i zgodny z zasadami współżycia społecznego.

Wrzucaj, komentuj, lajkuj, oglądaj rolki w dziale Elbląg w rolce! Mamy nadzieję, że również w ten sposób będziemy razem poznawać i pokazywać Elbląg innym!

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Young Voices Matter, finansowanego przez Journalismfund Europe.