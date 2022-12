Alicja Król oraz Magdalena Garbecka stypendystkami ETK

Alicja Król zorganizuje plener malarski, którego efekty będzie można podziwiać w przyszłym roku w Galerii EL. Magdalena Garbecka skomponuje utwór muzyczny - jego premierę zaplanowano na drugą połowę przyszłego roku. Na te działania artystki dostały stypendium „Promocje“ Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zobacz zdjęcia.

Od samego swojego początku jedną z wizytówek Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego jest promowanie artystycznych talentów z Elbląga. Ile stypendiów na działalność kulturalną i artystyczną do tej pory ETK przyznało nie może doliczyć się nawet Teresa Wojcinowicz, prezes towarzystwa. - Stypendia są rozdawane w różnej formie od 1966 roku, od chwili powstania ETK. To było jedno z naszych zadań statutowych: wspieranie młodych i utalentowanych elblążan. Przez te lata różną to miało formę. Zobowiązałam się, że na 60 lecie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego w 2026 roku postaram się policzyć wszystkich - mówiła Teresa Wojcinowicz.

Dziś (5 grudnia) stypendia otrzymały malarka Alicja Król oraz kompozytorka Magdalena Garbecka Alicja Król jest już „stałą“ stypendystką ETK. W 2020 roku otrzymała stypendium na projekt „Żuławy okiem wiedźmy“ łączący w sobie sobie malarstwo, grafikę cyfrową i fotografię. Rok później w ramach stypendium powstał projekt „Czas na gwasz“. W tym roku... - Stypendium dostałam na trzecią edycję pleneru malarskiego pt. Moje Żuławy, który ma na celu propagowanie postaw twórczych, promocję terenów żuławskich - mówiła Alicja Król.

Efektem będzie wystawa prac malarskich, którą będzie można oglądać w przyszłym roku. - W plenerze wezmą udział zawodowi artyści - plastycy. Zaczynamy prace w Folwarku Żuławskim w połowie maja. Sam plener będzie trwał trzy dni, potem czas na dopracowanie w zaciszu własnych pracowni. Obrazy zostaną wystawione w Galerii Laboratorium w Galerii EL - wyjaśniała malarka. - Na początku odwiedzimy „Mennonickie inspiracje“, które opowiedzą nam o historii i geografii tych terenów. To ma nas zainspirować, poszerzyć nasze horyzonty. Zakładam, że artyści podejmą temat, który ich najbardziej zainteresuje do przepracowania. Mianownikiem są Żuławy, widziane w sposób subiektywny.

Drugą stypendystką jest kompozytorka Magdalena Garbecka, również wcześniejsza stypendystka ETK. W maju tego roku na koncercie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej mogliśmy posłuchać jej kompozycji pt “ Ariosso“ na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową. Kompozytorka stypendium przeznaczy na prace nad utworem muzycznym. - Razem z Miłoszem Janiakiem złożyliśmy wniosek na napisanie kompozycji na chór i zespół instrumentalny. Bardziej szczegółowo to kompozycja na głosy i akompaniament muzyczny: skrzypce, altówki, wiolonczela... Chór już mam, a w zasadzie ma go Miłosz Janiak. działa dość sprawnie, składa się z amatorów, ale chcę w ten sposób, że szerzenie muzyki w każdym wieku jest bardzo istotne - mówiła Magdalena Garbecka

Premiera utworu w drugiej połowie przyszłego roku.

- Artystki przekonały nas pomysłem, tym, że chce im się coś robić, sprawdziły nam się w poprzednich edycjach programu stypendialnego mówiła Teresa Wojcinowicz. - Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje zarząd towarzystwa, w którym są osoby, które znają nasze środowisko artystyczne. W tym roku mieliśmy mało wniosków. Nie wiem dlaczego, być może nie chcą pieniędzy na swoją działalność, może wątpią, czy będą potrafili zrealizować projekt.

Uroczystość wręczenia stypendium w sali koncertowej elbląskiej Szkoły Muzycznej uświetnił koncert uczniów szkoły.