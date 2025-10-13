Damian Hebda: Chłopaki wywiązali się w stu procentach (komentarz pomeczowy)

Olimpia Elbląg efektownie pokonała na własnym stadionie GKS Bełchatów 4:1. Elblążanie przystępowali do meczu w mocno osłabionym składzie, ale zaprezentowali ofensywny futbol i pełną kontrolę nad spotkaniem. Po końcowym gwizdku trener Damian Hebda nie krył satysfakcji, podkreślając jednocześnie, że jego zespół wciąż ma wiele do zrobienia.

Mecz otwarty, skuteczność po naszej stronie

– Oddech duży, spadło ciśnienie. Wielkie słowa uznania dla chłopaków, bo każdy wie, jakie mieliśmy problemy kadrowe. Nie mogłem skorzystać z kilku zawodników, ale powiedziałem drużynie na odprawie, że to szansa dla tych, którzy do tej pory grali mniej. Mieli pokazać się z jak najlepszej strony i myślę, że wywiązali się w stu procentach ze swoich obowiązków. – mówił po meczu trener Olimpii.

Szkoleniowiec przyznał, że spotkanie miało otwarty charakter. – Mecz był bardzo otwarty, toczył się w dwie strony. Różnie mógł się potoczyć, ale zaważyła sytuacja, gdy zdobyliśmy drugą bramkę z rzutu karnego. Wtedy trochę zeszło ciśnienie z drużyny gości, a my potrafiliśmy to wykorzystać, skutecznie kontrując. Dawno nie było tylu bramek na Agrykoli, więc to naprawdę cieszy. – podkreślił Hebda.

Osłabienia, które mogłyby złamać niejedną drużynę

Olimpia przystąpiła do meczu bez kilku kluczowych zawodników. Z powodów zdrowotnych i kartkowych nie zagrali: Laszczyk (uraz mięśnia prostego brzucha), Czapliński (problemy z kolanem), Łaszak (niewielkie naderwanie mięśnia czworogłowego), Tiahlo (pauza po czerwonej kartce), Semeniv (pauza po czerwonej kartce) oraz Winkler (pauza za czwarte żółte kartki). W meczowym protokole awizowany był także Czernis, jednak ostatecznie sztab zdecydował tuż przed meczem, że zawodnik nie będzie ryzykował występu.

Czas na radość, ale też na pracę

Po wysokim zwycięstwie trener zaznaczył, że nie zamierza popadać w samozadowolenie. – Teraz jest chwila, żeby się pocieszyć, ale od poniedziałku wracamy do pracy, bo przed nami jeszcze dużo roboty. Liga jest wymagająca, a my chcemy punktować regularnie.

Chciałbym podziękować zarządowi za zaufanie, że powierzyli mi rolę prowadzenia zespołu w chwili obecnej. Przede wszystkim dziękuję także kibicom, którzy jeżdżą wszędzie za nami, są na meczach domowych i mocno nas wspierają, dopingują. Jeszcze raz, wielkie dziękuję.

Kolejny mecz Olimpia rozegra w ramach 13. kolejki Betclic III ligi grupy 1 w sobotę, 18 października, o godz. 14:00.