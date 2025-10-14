Cisza jest głosów zbieraniem - nowa wystawa w Galerii EL

Ksenia Gryckiewicz w swojej twórczości mierzy się z problemem niewydobycia głosu, którego nie da się namalować. W jej pracach dostrzegamy potrzebę dookreślenia czym jest głos wewnętrzny i zewnętrzny, a także na ile nasz głos jest słyszalny. Artystka prowadzi intymną analizę procesu walki o głos, a poprzez malarstwo tworzy własną definicję głosu, następnie pozwalając mu wyjść poza ramy określone przez sztukę. W obrazach Gryckiewicz głos staje się podmiotem, a z czasem traci swoją przynależność.

Ksenia Gryckiewicz zadaje sobie i nam pytanie czy głos należy tylko do nas? Czy oddzielając się od niego, jesteśmy w stanie zachować nad nim kontrolę? W swoich obrazach figuralnych tworzy autokreację postaci wytwarząjącej dźwięki, używającej głosu, generującej siłę i odwagę - osiąga to poprzez terapeutyczną pracę własną, a także poczuciu przynależności do grupy. Część obrazów artystki jest przesiąknięta dźwiękiem - widzimy go w ułożeniu ust, dłoni, napięciu ciała czy krtani. Jednak, w niektórych obrazach artystka mierzy się z głuszą, przedstawienia są bezdźwięczne, prawie nieme.

W twórczości Gryckiewicz widzimy intymną analizę procesu walki o głos, drogę pomiędzy pasywnym słuchaniem, a aktywnym wytwarzaniem dźwięków. Na wystawie w Galerii EL obserwacje artystki, doświadczenia własne oraz praca z chórem Spievy, do którego przynależy od 2023 roku, pojawią się na obrazach olejnych oraz kalkach. Artystka na wystawie „Cisza jest głosów zbieraniem” pozwoli nam zrozumieć, a nawet poczuć siłę głosu wydobywającego się z niemych, często statycznych figuralnych obrazów.

W ramach wystawy Maciej Bychowski stworzył bibliotekę, w której zgromadził książki stanowiące inspirację dla artystki i kuratorki, nawiązując do świata wystawy.

__________________

KSENIA GRYCKIEWICZ – malarka pochodząca z Białorusi. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej twórczość zakorzeniona jest w klasycznej tradycji białoruskiej szkoły malarskiej, będącej fundamentem dla rozwijanego przez nią języka artystycznego. Doświadczenie emigracji przenika tę praktykę, stając się tłem do refleksji nad tożsamością, przynależnością i relacjami. Artystka analizuje emocje, stany wewnętrzne oraz osobiste historie, przekształcając je w malarskie metafory. Badając napięcia między jednostką a zbiorowością, Ksenia kieruje uwagę ku relacjom międzyludzkim i pojęciu wspólnotowości.

Ksenia Gryckiewicz

Ciesza jest głosów zbieraniem

Kuratorka: Karolina Połom

Współpraca: Maciej Bychowski

16.10.2025 – 14.12.2025

Wernisaż: 16.10.2025, godz. 18.00