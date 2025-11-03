"Cyganeria" w Metropolitan Opera

Kino Światowid zaprasza na transmisję kultowej opery Pucciniego pt. “Cyganeria”. Spektakl z The Metropolitan Opera będzie można obejrzeć w sobotę 8 listopada o 19.00.

W najbliższy weekend widzowie Kina Światowidbędą mogli zobaczyć na wielkim ekranie operę Cyganeria Giacoma Pucciniego w klasycznej inscenizacji Franca Zeffirellego – jednej z najbardziej cenionych realizacji w historii Metropolitan Opera.

W rolach głównych wystąpią, obdarzeni najpiękniejszymi głosami naszych czasów, sopranistka Juliana Grigoryan (Mimì) i tenor Freddie De Tommaso (Rodolfo), dla których będzie to debiut w tych partiach na scenie Met. De Tommaso po raz pierwszy wystąpił w nowojorskiej operze w sezonie transmisji 2024–25 jako Cavaradossi w Tosce. Dla Grigoryan sobotnia transmisja będzie zaś debiutem w cyklu Live in HD. Orkiestrę poprowadzi, również po raz pierwszy w ramach Live in HD, Keri-Lynn Wilson.

Na scenie ujrzymy również Heidi Stober (Musetta), Lucasa Meachema (Marcello), Seana Michaela Plumba (Schaunard), Jongmina Parka (Colline) oraz Donalda Maxwella (w podwójnej roli Benoita i Alcindora).

Dzieło Puccinego jest najczęściej wystawianą operą w repertuarze Met. Transmisja 8 listopada będzie 1 415. wykonaniem Cyganerii w historii Metropolitan Opera oraz czwartą transmisją tej opery w ramach cyklu Live in HD.

Gospodarzem wydarzenia będzie tenor Matthew Polenzani, który poprowadzi wywiady i zaprezentuje ekskluzywne materiały zza kulis podczas dwóch antraktów.

W tym sezonie transmisji pojawią się: Arabella Straussa (22.11), Andrea Chénier Giordana (13.12), Purytanie Belliniego (10.01), Tristan i Izolda Wagnera (21.03), Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego (9.05), Ostatni sen Fridy i Diega (oryg. El Último Sueño de Frida y Diego) (30.05).