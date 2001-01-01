Festyn Ekologiczny Dbamy i Mamy

Festyn odbędzie się 27 o godzin 10. Jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu.

Wydarzenie ma na celu promowanie idei ekologicznych wśród rodzin oraz edukację na temat troski o naszą planetę. Festyn będzie pełen atrakcji, takich jak: występy artystyczne uczniów, fantowa loteria, konkursy dla całych rodzin. Jak zapowiada organizator, będzie to doskonała okazja, aby poznać inicjatywy związane z ekologią, a także spędzić czas w gronie najbliższych w atmosferze wspólnej troski o przyszłość naszej planety.