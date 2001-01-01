Cztery firmy chcą prowadzić kasyno

Cztery firmy chcą w Elblągu uruchomić kasyno przy placu Słowiańskim. Pozytywną opinię musi wydać Rada Miejska. O tym kto w naszym mieście będzie prowadził kasyno zdecyduje minister finansów.

Zgodnie z prawem w Elblągu może działać tylko jedno kasyno. Do 19 listopada 2028 r. koncesję na elbląskie kasyno mieszczące się przy placu Słowiańskim ma spółka Medella SA.

Do elbląskiej Rady Miejskiej wpłynęły cztery wnioski firm, które chciałyby prowadzić kasyno w naszym mieście po wygaśnięciu aktualnej koncesji. Są to: Bookmacher sp. z o. o, Casino sp. z o. o., Medella SA i Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe sp. z o. o.

„Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii rady miasta o lokalizacji kasyna gier wynika z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Zgodnie z nim, wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenie kasyna, powinien zawierać pozytywną opinię rady miasta o lokalizacji kasyna gry.” - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektów uchwał.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (25 września) radni będą głosować nad czterema opiniami. Negatywna opinia rady w praktyce oznacza brak możliwości uruchomienia kasyna przez podmiot, którego opinia dotyczy. Pozytywna jest kolejnym etapem postępowania. „Natomiast pozytywna opinia nie wiąże bezpośrednio ministra, ale jest poddawana ocenie, tak jak inne dowody zebrane w postępowaniu. Decyzje o wydaniu koncesji na prowadzenie kasyna gry wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych.” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Koncesje na prowadzenie kasyn przyznaje się na sześć lat.