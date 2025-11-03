Kino Światowid zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu #filmONAS! 5 listopada o godzinie 18:00 tematem rozmowy będzie „Love story – true story?”, a punktem wyjścia do dyskusji – przedpremierowy pokaz filmu „Być kochaną”.

Tym razem do rozmowy zaproszona została psycholog Agata Gribnau, z którą zastanowimy się, nad tym, kim jesteśmy w relacjach i z czego rezygnujemy, próbując sprostać cudzym oczekiwaniom. Pretekstem do dyskusji będzie film „Być kochaną” – nowa produkcja twórców „Najgorszego człowieka na świecie”, która w przewrotny sposób przypomina, że najważniejsza miłość to ta, którą obdarzamy samych siebie.

Reżyserka Lilja Ingolfsdottir, czerpiąc z osobistych doświadczeń, stworzyła poruszającą, wielowymiarową opowieść o kobiecie, która po życiowym rozstaniu ma odwagę dać sobie drugą szansę. Film zdobył aż pięć nagród na festiwalu w Karlowych Warach i został zwycięzcą norweskiego odpowiednika Oscarów. „Być kochaną” zachwyca empatią, szczerością i subtelnym podejściem do tematów miłości, bliskości i samoakceptacji.

W roli głównej Helga Guren jako Maria – kobieta, która wchodzi w nowy związek z nadzieją na lepszy początek. Jej relacja z Sigmundem (Oddgeir Thune) szybko nabiera intensywności, lecz codzienność w patchworkowej rodzinie ujawnia ukryte emocje i pragnienia. W „Być kochaną” historia zaczyna się tam, gdzie większość filmowych romansów się kończy.