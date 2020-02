Frombork świętuje urodziny Mikołaja Kopernika

Astronom, ekonomista, medyk, administrator ziemski, kanonik – Mikołaja Kopernika nie można opisać w kilku słowach. Dziś mija 547. rocznica urodzin polskiego naukowca. Urodzinowe uroczystości odbyły się w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Zobacz zdjęcia.

547 lat temu w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik. Z tej okazji we Fromborku, gdzie jeden z największych polskich naukowców spędził ponad 30 lat życia, odbyły się okolicznościowe uroczystości.

- Jest znany przede wszystkim z tego, że swoim matematycznym umysłem zmierzył ten świat, ogarnął go i stwierdził, że nie jest tak, jak do tamtej pory wszyscy myśleli. Według niego Ziemia i człowiek są niewielką częścią wszechświata, jest to największe odkrycie intelektualne Kopernika – mówił Robert Szaj, prezes fundacji Nicolaus Copernicus.

We Fromborku powstało największe dzieło astronoma „De revolutionibus...”, które zmieniło postrzeganie wszechświata. Ale ograniczenie osiągnięć naukowych Mikołaja Kopernika tylko do astronomii jest poważnym błędem.

- Jako prawdziwy człowiek renesansu parał się różnymi dziedzinami nauki. Tą drugą po astronomii dziedziną jest z pewnością ekonomia, a w zasadzie finanse. Tym zajmował się 14 lat, napisał kilka traktatów dotyczących reformy monety. Do historii przeszedł nie tyle samymi traktatami, ale prawem Kopernika, które jest najtrwalszą pamiątką po jego aktywności na tym polu. To prawo akurat powstało w 1517 r. na zamku w Olsztynie. Tak naprawdę był jednym z pierwszych ludzi w dziejach nowożytnych, który zajął się ekonomią w sposób naukowy – dodał dr Wojciech Szalkiewicz, autor książek o Mikołaju Koperniku.

Chodzi o prawo o wypieraniu pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy. O roli Mikołaja Kopernika jako ekonomisty dr Wojciech Szalkiewicz opowiadał podczas wykładu. Nie można też zapomnieć Mikołaju Koperniku medyku, polityku, strategu.

Urodziny Mikołaja Kopernika „jego” muzeum we Fromborku uczciło okolicznościową uroczystością. Podczas niej otwarto ciekawą wystawę „Mikołaj Kopernik na monetach świata” ze zbiorów Oresta Paszkowycza. Wystawa zagości w murach muzeum na rok.

- Wystawa to fragment kolekcji największej kolekcji kopernikaliów na świecie, Orest Paszkowycz tworzy ją od 45 lat. Jest pierwszym etapem współpracy naszego muzeum z kolekcjonerem. W tym roku pokazujemy Mikołaja Kopernika na monetach i banknotach świata. W następnych latach planujemy robić kolejne wystawy w oparciu o zbiory Oresta Paszkowycza – mówiła Marta Jagła z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

- Muzeum chce omawiać i promować wszystkie aspekty działalności Mikołaja Kopernika. Co roku chcemy organizować konferencje poświęcone różnym aspektom jego działalności. Kopernik jest na szczęście i niestety magnesem dla Fromborka. Na szczęście, jako postać znana na świecie umożliwia nam docieranie do szerokiej grupy turystów. Niestety – bo to by znaczyło, że poza Kopernikiem nie mamy wiele do zaoferowania. A tak nie jest, ponieważ nasze muzeum prowadzi szeroką aktywność edukacyjną związaną z astronomią, matematyką i innymi działalnościami związanymi z Kopernikiem. Nie wszystko jest jednak z nim związane – dodał Mirosław Jonakowski, dyrektor fromborskiego muzeum.

Podczas uroczystości otwarto tez wystawę prac studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz wręczono nagrody laureatom konkursy wiedzy o Mikołaju Koperniku. Można było też wysłuchać koncertu kwartetu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Przed uroczystościami w muzeum złożono kwiaty na grobie kanonika we fromborskiej katedrze.

Dziś też, po raz pierwszy obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Data nie została wybrana przypadkiem- To chyba najlepsza data jaka mogła zostać wybrana na święto nauki polskiej. - To dzięki Mikołajowi Kopernikowi, który urodził się 19 lutego, nauka polska do tej pory jest rozsławiana na całym świecie. To polski astronom rozpoczął wielką rewolucję naukową, która trwa do dziś – mówił Robert Szaj.