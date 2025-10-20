Gdzie barszcz i kapusta, tam chata nie pusta: warsztaty kuchni chłopskiej

W nadchodzącą sobotę (25 października, godz. 12:00-15:00) biblioteczny dziedziniec ponownie zamieni się w tętniącą życiem wiejską zagrodę, z której unosić się będą aromaty dawnej polskiej kuchni. Wydarzenie ma charakter otwarty i rodzinny – zapraszamy dorosłych, dzieci, całe rodziny oraz wszystkich miłośników tradycji, literatury i polskich smaków.

Z bibliotecznego pieca chlebowego popłynie zapach świeżo wypiekanego chleba, a na stołach zagoszczą potrawy inspirowane kartami powieści Władysława Reymonta. Edukatorzy z Towarzystwa Naukowego Pruthenia pokażą, jak dawniej przygotowywano potrawy z prostych, naturalnych składników. W menu znajdą się tradycyjne potrawy inspirowane kuchnią dawnej wsi, wśród których nie zabraknie pierogów Jagusi, barszczu wiejskiego, kapusty z grochem oraz chleba na zakwasie. Będzie to nie tylko kulinarna uczta, także żywa lekcja historii i obyczajów sprzed ponad stu lat. Zapraszamy na wyjątkową, pełną smaków i zapachów podróż do świata Reymontowskich „Chłopów” – zaprasza Izabela Drozdowska z Działu Edukacji Kulturalnej Elkamera.

Więcej informacji:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

tel. (55) 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Reymont bez barier”, dofinansowanego przez Fundację ORLEN – Kulturalny ORLEN.

