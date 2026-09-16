GEniusLoci czyli jak wywołać ducha

Bohaterką kolejnego Twórczego Spotkania będzie pełna tajemnic, zaskakująca… Galeria EL. Podczas warsztatów poszukiwać będziemy jej genius loci- ducha miejsca. Naszym językiem do snucia tej opowieści stanie się fotografia.

Zapoznamy się z pracami wybitnych fotografów i zobaczymy, jak różnie można opowiadać o miejscach. Poznamy też kilka podstawowych elementów fotograficznego „alfabetu”. Następnie ruszymy w teren. Wykonamy serię zdjęć, szukając własnego sposobu na wywołanie galeryjnego ducha (który być może skrył się w detalach, cieniach, odbiciach, a może plamach koloru). Na koniec wybierzemy kilkanaście kadrów, które stworzą spójną opowieść o tym miejscu. Wybrane zdjęcia zostaną wydrukowane, a każdy uczestnik zabierze swoją opowieść ze sobą.

Warsztaty poprowadzi Dominik Żyłowski- fotograf, filozof i autor projektów fotograficznych związanych z Elblągiem i regionem. Od ponad 20 lat zajmuje się fotografią, szczególnie fotografią uliczną, ale w swoich pracach sięga również po dokument, fotoesej i bardziej osobiste, impresyjne formy opowiadania o miejscach. W 2021 roku w Centrum Sztuki Galerii EL prezentował indywidualną wystawę „Zdarza się”, będącą efektem Nagrody Rady Programowej 30. Salonu Elbląskiego. Jest autorem m.in. albumu „Oberland. Nie ma takiego miejsca” oraz współautorem, wraz z Kamilem Zimnickim, albumu „Ludzie Północy. Wysoczyzna Elbląska”. Współtworzył również projekty „Elbląskie Formy Przestrzenne w Fotografii” i „Jam Session 2013”.

TE WARSZTATY WYMAGAJĄ ZABRANIA ZE SOBĄ TELEFONU Z APARATEM. Prosimy o naładowanie telefonu przed warsztatami lub zabranie ze sobą ładowarki.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Odkryj, polub, zachowaj”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kiedy: 19 września 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 15:00

Cena: 10 zł / osoba (dofinansowanie)

Dla kogo: dla dorosłych oraz dla młodzieży 15+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Twórcze spotkania wrzesień”, imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach- jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

UWAGA! TE WARSZTATY WYMAGAJĄ ZABRANIA ZE SOBĄ TELEFONU Z APARATEM. Prosimy o naładowanie telefonu przed warsztatami lub zabranie ze sobą ładowarki.