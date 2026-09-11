Nareszcie weekend: Dzień bez samochodu, koncert EOK, dzień otwarty w Światowidzie i festiwal czekolady

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Departament Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu zaprasza na wystawę „Tra-li-la miasto gra”, prezentującą plakaty powstałe w artystycznej kolaboracji ojca i córki – Jarek& Josefine Polański. Wernisaż w piątek, 11 września o godz. 17 w Kamieniczkach Elbląskich, ul. Św. Ducha 3-4. Wstęp wolny.

Czekolada, słodycze świata, manufaktury spożywcze, rękodzieło, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. Elbląg zamieni się w pełną smaków i kolorów przestrzeń. Na Placu Katedralnym od 11 do 13 września potrwają Czeko Fest – Festiwal Czekolady, Słodkości i Smaku oraz Plenerowe Targi Rękodzieła i Rzemiosła „Od Ręki do Dzieła”. Więcej tutaj.

Gmina Gronowo Elbląskie zaprasza na dożynki. Odbędą się 12 września. Gwiazdą imprezy będzie Sztywny Pal Azji, więcej tutaj.

Czas na mistrzowskie rozgrywki w Ogrodach, czyli oficjalny turniej rankingowy z cyklu Grand Prix Warmii i Mazur w Rummikub. 12 września zmierz się z innymi graczami, sprawdź swoje umiejętności i powalcz o przepustkę do dalszego etapu. Więcej w linku.

Także 12 września w Ogrodach odbędzie się akcja 5 Minut dla Zdrowia. Wiecej o bezpłatnych badaniach i warsztatach znajdziesz tutaj.

Przed nami Europejski Tydzień Mobilności (ETM). Okres od 12 do 22 września to czas, kiedy warto przyjrzeć się naszym zachowaniom i przyzwyczajeniom transportowym dotyczącym racjonalnego korzystania z samochodów osobowych, a także częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, jeżdżenia na rowerze, hulajnodze czy chodzenia pieszo. Program tutaj.

W sobotę, 12 września o 12, w Wozowni Sztuk we Fromborku odbędą się warsztaty tkackie "Makatka Pokoju". Autorką, pomysłodawczynią projektu i prowadzącą warsztaty jest artystka z Iławy – Agata Topolewska. Wstęp wolny.

Po raz pierwszy w historii odbędzie się Nightskating w Elblągu! - Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy śmigasz na rolkach od lat, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Przed głównym przejazdem zapraszamy na darmowe warsztaty, na których podszkolisz swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów - piszą organizatorzy nietypowego sportowego wydarzenia w Elblągu. Start wydarzenia 12 września o 18.45 przy CH Ogrody, więcej tutaj.

Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody - 34-lecie FKZ to spotkanie, które łączy sportowe emocje, elegancję i niezwykłą atmosferę. Już 13 września o godz. 11 w siedzibie Fundacji Końskie Zdrowie przy ul. Okólnik 4 w Elblągu odbędzie się wydarzenie ważne dla całej lokalnej społeczności jeździeckiej.

Już w najbliższą niedzielę (13 września) organizatorzy zapraszają na Stare Miasto w Elblągu, gdzie każdy chętny będzie mógł wziąć udział w wydarzeniu „Sprintem po elbląskiej starówce”. Uczestnicy, wyposażeni w mapy i karty zadań, będą odkrywali tajemnice i ciekawostki Starego Miasta, a po drodze czekać na nich będą punkty kontrolne, zagadki i proste zadania sprawnościowe. Z wyzwaniem można będzie się zmierzyć w godz. 13-17.

13 września w godz. 16–18 CSE „Światowid” w Elblągu zaprasza na Dzień Otwarty. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. To okazja, by zajrzeć do „Światowida” od środka, poznać jego ofertę i samemu spróbować tego, co na co dzień dzieje się w tej instytucji.

Przed nami wyjątkowy wieczór, który otworzy jubileuszowy, 20. sezon artystyczny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. To będzie muzyczne święto dwóch dekad wspólnych spotkań, emocji i niezwykłych koncertów. Na scenie z Elbląską Orkiestrą Kameralną wystąpi Zofia Olesik. Koncert w sali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, 13 września o 18.

Sportowe wydarzenia weekendu sprawdzisz tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!