Stypendium „Jestem z Elbląga” - ucz się bezpłatnie w Międzynarodowym Liceum Regent College
Marzysz o nauce w nowoczesnym liceum, które otwiera drzwi do najlepszych uczelni w Polsce i za granicą? Jesteś ambitnym uczniem, rozwijasz swoje pasje i chcesz uczyć się w międzynarodowym środowisku, ale obawiasz się kosztów nauki?
Program stypendialny „Jestem z Elbląga” został stworzony właśnie dla takich uczniów jak Ty.
Liceum Międzynarodowe Regent College w ramach pozyskanych środków daje możliwość uzyskania stypendium na naukę w programie międzynarodowym. Oferowane stypendium pokrywa koszty czesnego przez cały czteroletni okres nauki! Co więcej, stypendium obejmuje również opłatę wpisową i afiliacyjną, koszt podręczników oraz opłaty za wszystkie egzaminy przewidziane programem nauczania, w tym GCSE, IGCSE i A-Level. Naszym celem jest wspieranie zdolnej młodzieży z Elbląga i okolic oraz umożliwienie jej rozwoju bez względu na sytuację finansową.
Dlaczego warto wybrać Międzynarodowe Liceum Regent College?
Nasze liceum jest jedyną szkołą w Elblągu, która oferuje uczniom możliwość realizowania nauki w programie międzynarodowym.
Dołącz do klasy, w której będziesz mógł rozwijać swoją wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie, ucząc się jednocześnie w prawdziwie międzynarodowym środowisku. Nauka wspólnie z uczniami z różnych krajów to nie tylko okazja do doskonalenia języka angielskiego, ale również możliwość poznawania innych kultur, wymiany doświadczeń i nawiązywania międzynarodowych przyjaźni.
Program międzynarodowy Cambridge–Oxford A-Level
To prestiżowy program realizowany w języku angielskim, oparty o brytyjski model (kończy się maturą międzynarodową A-Level). Program przygotowuje uczniów do studiowania na renomowanych uczelniach na całym świecie. Program międzynarodowy rozwija nie tylko wiedzę akademicką, ale również samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia oraz swobodę komunikacji w języku angielskim.
Nasi absolwenci kontynuują naukę m.in. na uniwersytetach w Londynie, Padwie, Bolonii, Coventry, Hadze, Amsterdamie, Eindhoven, Kopenhadze, czy Frankfurcie ale także na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Akademii Marynarki Wojennej i na uczelniach w Krakowie, Gdańsku czy Szczecinie.
Do kogo kierujemy ofertę stypendium “Jestem z Elbląga?
Program „Jestem z Elbląga” skierowany jest do uczniów ambitnych, zaangażowanych i gotowych do dalszego rozwoju, którzy ze względów finansowych mogliby nie mieć możliwości podjęcia nauki w naszym liceum.
W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę m.in.:
- wyniki w nauce,
- osiągnięcia i zainteresowania ucznia,
- motywację do nauki i rozwoju,
- sytuację finansową rodziny.
Zrób pierwszy krok do swojej przyszłości
Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje, uczyć się w inspirującym środowisku i zdobywać wykształcenie otwierające drogę do międzynarodowej kariery - aplikuj o stypendium już dziś.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz procesu ubiegania się o stypendium: https://liceum.regent.edu.pl/jestem-z-elblaga/, informacje o naszej ofercie w programie polskim i międzynarodowym: https://liceum.regent.edu.pl/
Biuro Rekrutacji
Regent College International Schools
ul. Królewiecka 100
82-300 Elbląg
+48 511587885
55 2340723