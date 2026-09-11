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Chcą zbudować marinę na terenie dawnej stoczni (aktualizacja)

 Elbląg, Wizualizacja mariny - Wolski Architekci
Wizualizacja mariny - Wolski Architekci

Czy w Elblągu powstanie nowoczesna marina dla łodzi z bazą turystyczną? Prezydent Michał Missan upublicznił jej wizualizację, ale władze miasta nie zdradzają ani danych inwestora ani lokalizacji. Z naszych informacji wynika, że chodzi o teren po byłej stoczni rzecznej przy ul. Browarnej.

„Elbląg przyciąga kolejnych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał naszego miasta i nowych możliwości, jakie otwierają się przed nim. Jeden z zainteresowanych inwestorów przedstawił mi koncepcję budowy nowoczesnej mariny wraz z bazą turystyczną. Muszę przyznać, że przedstawiony plan zrobił na mnie ogromne wrażenie. Oczywiście jest to na tym etapie wstępna wizualizacja. Wkrótce inwestor rozpocznie procedury związane z możliwością realizacji tej inwestycji – napisał w środę po południu prezydent Michał Missan w swoich mediach społecznościowych, dodając że trzyma kciuki za powodzenie tego projektu.

Dopytywani przez nas urzędnicy z Biura Prezydenta Elbląga o lokalizację inwestycji i szczegóły związane z inwestorem nie chcieli zdradzić tych informacji.

- Na obecnym etapie inwestor upoważnił nas wyłącznie do publikacji wizualizacji planowanej inwestycji. Nie możemy zatem przekazać szczegółowych informacji dotyczących inwestora ani lokalizacji przedsięwzięcia. Jeśli w toku dalszych rozmów uzyskamy zgodę inwestora na ujawnienie dodatkowych informacji, w tym dotyczących inwestora i lokalizacji inwestycji, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy – brzmiała odpowiedź.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że chodzi o część terenu po byłej stoczni rzecznej przy ul. Browarnej, który mieści się nad basenem portowym, mającym bezpośrednie połączenie z rzeką Elbląg. Właścicielem gruntów (patrz mapa z geoportalu)

  Elbląg, Właścicielami tych terenów są fundacje rodzinne Państwa Krzyżanowskich (źródło: geoportal Elbląga)
Właścicielami tych terenów są fundacje rodzinne Państwa Krzyżanowskich (źródło: geoportal Elbląga)

jest Fundacja Rodzinna A. Krzyżanowska i Fundacja Rodzinna J. Krzyżanowski, zarejestrowane w miejscowości Pionki (mazowieckie) w 2022 r. Obie zostały założone przez znanych przedsiębiorców z Radomia, działających w branży mięsnej od lat 90. W ostatnim czasie holding KPS Food, którego Jarosław Krzyżanowski jest współwłaścicielem i prezesem, zajmuje się również projektami deweloperskimi, ostatnio zainwestował także w branżę obronną. Wysłaliśmy pytania do inwestora w sprawie szczegółów jego elbląskich planów, czekamy na odpowiedzi.

Teren byłej stoczni rzecznej od lat czeka na inwestora, który to miejsce zaadaptuje do współczesnych standardów. W latach 2013-2014 trwały negocjacje między miastem a ówczesnymi właścicielami, by ten teren odkupić na potrzeby Zarządu Portu Morskiego. Ostatecznie ówczesny prezydent Jerzy Wilk wycofał się z negocjacji, a nowym właścicielem została spółka z Gdańska. Obecnie większość terenów po byłej stoczni należy do wspomnianych fundacji, dwie działki – bliżej ulicy Browarnej – do osób fizycznych.

Wizualizację inwestycji, którą upublicznił prezydent Michał Missan, wykonała pracownia Wolski Architekci z Gdańska, która jest znana z projektów m.in. Synfonii Varsovia, Europejskiego Centrum Filmowego w Toruniu, Ambasady RP w Berlinie czy Wydziału Neofilologii i Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego. Za dwa ostatnie projekty otrzymała nagrody w konkursach.

 

 

Aktualizacja. W poniedziałek otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące planów inwestora, związane z tym miejscem.

- Szukaliśmy dobrego miejsca na nasz serwis i biuro sprzedaży firmy Skyboat i wybraliśmy Elbląg ze względu na dobre położenie i władze, które są pozytywnie nastawione do takich inwestycji - napisał w odpowiedzi Jarosław Krzyżanowski. - Jesteśmy na etapie zamkniętej koncepcji funkcjonalnej mariny i przechodzimy obecnie do przygotowania opracowań środowiskowych i projektu budowlanego. Marina Nova będzie pierwszą w Polsce, która będzie dysponowała półautomatycznym systemem wodowania i załadunku na wielopoziomowych miejscach magazynowania łodzi. Łączna ilość miejsc cumowniczych na wodzie wynosi 73 a wielopoziomowych miejsc składowania 100. W ramach całego kompleksu mariny powstanie również salon sprzedaży łodzi wraz halą serwisową oraz hotel w standardzie 4* z zapleczem konferencyjnym i spa.

Kiedy inwestor zamierza złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

- Termin złożenie wniosku o pozwolenie na budowę będzie zależał od szybkości procedowania opracowań środowiskowych oraz uzgodnień w Urzędzie Miasta oraz Urzędzie Wojewódzkim, bardzo liczymy na pomoc w sprawnym prowadzeniu całego procesu przez władze Elbląga. Termin realizacji całego kompleksu będzie trwał minimum 2 lata od uzyskania pozwolenia na budowę, przewidujemy jednak szybszą realizację części mariny wraz halą sprzedażowo serwisową oraz miejscami do wielopoziomowego składowania łodzi - dodał Jarosław Krzyżanowski.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Kiedy wizualizacja i dokończenie ulicy Wschodniej?
  • "Elbląg przyciąga kolejnych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał naszego miasta i nowych możliwości" - gdzie oni są?
  • @Wschodnia - Ty wyprowadź się lepiej na Dębice bo żyjesz tylko tą wschodnią ?
  • Piękna grafika, a ileż w niej błędów. Toż to pewnie sama "Ynteligencja" zrobiła.
  • Elbląg drugim Dubajem. Co jeszcze wybudują toż to 8 cud świata cudaczny jak ich obietnice. Już porta mare wybudowane, najem lokalów pełny, inwestorzy z Dubaju tam wynajmują lokale. Paliwo po 5,19 złotych a ma być jeszcze taniej. Kraina miodem i mlekiem płynąca.
  • Dla anonima
  • Zarabiają pieniądze. Czasami możesz ich minąć jak jadą samochodem.
  • @Wschodnia - Nie w tej kadencji. O Wschodniej zapomnij. Nie dla nas elblążan ta inwestycja a ten odcinek to tylko chyba pod deweloperów którzy się tam obecnie urządzają i będą urzadzać. Absurd.
  • @To był sen - Śnij dalej o potędze Kaczyńskiego i Morawieckiego. Hahahahahaha. Oni ci za darmo dadzą paliwo a Sakiewicz jeszcze wyżebrze. Czuwaj.
  • Patrząc na trend, to za 10-20 lat będziemy tu widzieć podobne artykuły z cyklu: "Na terenach po byłym Zamech/Alstom/GE (... ) powstanie sieć atrakcyjnych loftów (... ) inwestor zadbał nawet o to, by ocalić charakter dzielnicy konserwując jakże oryginalną suwnicę (... ) / albo: powstanie atrakcyjna przestrzeń do aktywności społecznej, którą wypełni wiele organizacji NGO - tym razem nie zabraknie już miejsca na aktywności i debaty na podstawowe egzystencjalne tematy toczące się w całej EU, jak ile jest płci u homo-sapiens i czy 84 rzeczywiście już wyczerpuje to spektrum (... ) / albo jak w CEUCIE - rząd obiecuje zaadoptować hale na przybywające do naszego kraju osoby uchodźcze - będzie to niesamowite miejsce, które wzbogaci Elbląg kulturowo i pozwoli lepiej poznać mieszkańcom "religię pokoju" - jak potocznie mówi się o ideologii, z którą przybywają ci dzielni młodzieńcy, którzy niewątpliwie ratują Europę przed ujemnym przyrostem naturalnym... [cenzura PRL-telu]
  • Mamy to _szczęscie, że właścicielami terenu po byłej stocni rzecznej są ludzie renesansu bo to i branża mięsna i deweloperka, a także branża obronna. Takie 'osoby fizyczne ' i przy entuzjazmie naszej miejscowej władzy niewątpliwie zrobia nam dobrze i juz niedługo spoza parkanu ? jak przy ul. Portowej bedziemy mogli cieszyć oczy nowoczesna mariną.
  • Piękna sprawa, kolejne zaniedbane tereny z epoki by zniknęły, jednak tam jest jeden problem tego piękna. O ile widok w stronę browarnej będzie jak na tej wizualizacji, o tyle widok z browarnej w stronę rzeki to będzie, potężna szaro-bura hala.
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