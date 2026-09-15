Podświetlać czy nie podświetlać? Oto jest pytanie

Projekt iluminacji Centrum Sztuki Galeria EL podzielił urzędników i samą instytucję. Choć Ratusz daje zielone światło, dyrekcja zwraca uwagę na brak uzgodnień z mieszkańcami i konserwatorem zabytków.

Jednym z zadań, na które można oddać głos w tegorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim jest projekt... podświetlenia gmachu podominikańskiego kościoła.

„Projekt zakłada wykonanie nowoczesnej iluminacji architektonicznej Galerii EL. W ramach zadania przewiduje się projekt i montaż oświetlenia LED obejmującego elewację, detale oraz wejścia. System wyposażony w zmianę kolorystyki podczas wydarzeń. Celem jest podkreślenie wartości historycznej obiektu oraz zwiększenie atrakcyjności tej części Starego Miasta” - czytamy we wniosku złożonym przez Marcela Jankowskiego.

Autor wniosku nie figuruje w spisie pracowników Galerii EL ani w Radzie Programowej Galerii zamieszczonej na stronie instytucji.

Departament Kultury wniosek zaopiniował pozytywnie:

„Projekt stanowi wartościową inicjatywę mogącą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskiej, podkreślenia wyjątkowych walorów architektonicznych Galerii EL oraz promocji jednego z najważniejszych obiektów kultury w Elblągu. Realizacja zadania może pozytywnie wpłynąć na estetykę otoczenia, wzmocnić rozpoznawalność obiektu zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, a także podkreślić znaczenie Galerii EL jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie miasta. Jednocześnie wskazuje się, że szczegółowe rozwiązania techniczne związane z realizacją zadania, w tym forma i zakres iluminacji, zostaną wytypowane do realizacji na podstawie rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w trakcie realizacji zadania. Na etapie przygotowania realizacji zasadne będzie również doprecyzowanie kwestii dotyczących sposobu przyłączenia instalacji do istniejącej infrastruktury, finansowania kosztów energii elektrycznej oraz utrzymania i konserwacji instalacji po jej wykonaniu.” - czytamy w opinii Departamentu.

W pozytywnym tonie wypowiedział się także Departament Inwestycji:

„Wyceniono wysokiej jakości profesjonalne lampy do podświetlania budynków ze zmienną iluminacją.” - czytamy w opinii.

Zauważalnie mniej entuzjastyczna jest jednak sama instytucja. Dotarliśmy do oficjalnego pisma, które Emilia Orzechowska, dyrektorka Galerii EL, skierowała do Urzędu Miejskiego po konsultacjach ze swoim zespołem. Dyrekcja wskazuje na szereg istotnych luk w projekcie:

- zanieczyszczenie światłem: użycie intensywnego oświetlenia wymaga wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami pobliskiej ulicy Kuśnierskiej, by iluminacja nie pogorszyła ich komfortu życia.

- brak opinii konserwatora: obiekt znajduje się pod ścisłą opieką konserwatora zabytków, który powinien wydać wiążące wytyczne co do możliwości montażu instalacji na historycznych murach.

- niejasne koszty eksploatacji: wniosek nie precyzuje, kto pokryje późniejsze rachunki za prąd oraz koszty konserwacji i napraw oświetlenia.

- brak profesjonalnego projektu: w kosztorysie zabrakło opłacenia projektanta światła, który zadbałby o odpowiedni dobór barw i rozmieszczenie punktów świetlnych.

Zapytaliśmy w Ratuszu, dlaczego projekt z tyloma niewiadomymi zyskał akceptację urzędników.

„W opinii Departamentu Kultury wskazano, że zasygnalizowane przez Centrum Sztuki Galeria EL kwestie będą wymagały uwzględnienia w przypadku przyjęcia zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dotyczy to w szczególności uwarunkowań związanych ze specyfiką obiektu, jego bieżącym funkcjonowaniem oraz koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji realizowanych w nim działań. Należy podkreślić, że wskazanie powyższych uwarunkowań nie stanowiło podstawy do wydania negatywnej opinii dla przedmiotowego zadania. Zostały one wskazane jako kwestie, które należy uwzględnić na dalszym etapie przygotowania i realizacji projektu, w tym poprzez dokonanie stosownych uzgodnień z Centrum Sztuki Galeria EL. Tym samym pozytywna opinia Departamentu Kultury została wydana przy uwzględnieniu informacji przedstawionych przez Centrum Sztuki Galeria EL oraz z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia wskazanych uwarunkowań na etapie realizacji zadania - napisała w odpowiedzi Agata Prystupa, dyrektor Departamentu Kultury.

Projekt podświetlenia Galerii EL opiewa na kwotę 1,2 mln zł. Czy zdobędzie wystarczające poparcie Elblążan w głosowaniu? Decyzja należy do mieszkańców.