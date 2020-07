Historia, jak z nut: Bach, czyli człowiek-orkiestra w dobie baroku

Pracowity, jak pszczoła? Pracowity, jak mrówka? A może pracowity, jak Bach? Mistrz z Lipska upodobał sobie ciężką, niekiedy wręcz tytaniczną, pracę, a potwierdza to każdy rok jego kariery. Szczególnie lata spędzone w Lipsku... Elbląska Orkiestra Kameralna, wraz z Mateuszem Rusowiczem, zaprasza na czwarty odcinek "Historii, jak z nut".

Najbardziej intensywny okres w karierze Bacha przypadł, gdy kompozytor objął w Lipsku posadę kantora - warto dopowiedzieć, co kryło się pod tym określeniem. Bach musiał bowiem dostarczać co niedzielę, a także na każde święto roku kościelnego, premierową kantatę – potem były one wykonywane w kościołach pw. św. Tomasza i św. Mikołaja.

Wprawdzie lipski mistrz zyskiwał chwile oddechu w ciągu roku (podczas Adwentu i Wielkiego Postu obowiązywał w kościołach zakaz muzyki), ale i tak rocznie spod jego pióra wychodziło około 60 utworów. Zdaniem badaczy, w całej swojej karierze Bach mógł napisać nawet ponad 400 kantat. Niestety, oficjalnie przypisuje mu się tylko 200 tego rodzaju dzieł, a pozostałe kompozycje czekają na swojego odkrywcę…

O tym, a także o licznym potomstwie Bacha - mistrz doczekał się dwadzieściorga dzieci, spośród których kilkoro poszło w ślady ojca - w kolejnym odcinku cyklu. Na deser natomiast „Courante” z „II Suity d-moll BWV 1008” Bacha w wykonaniu wiolonczelisty EOK, Karola Sokołowskiego.

Elbląska Orkiestra Kameralna jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg