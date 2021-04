Interferencje 307 – wernisaż wystawy online w Galerii EL

Tym razem jeszcze wirtualnie, ale już z przekonaniem o możliwych szybkich odwiedzinach w Galerii EL. W czwartek 29 kwietnia o godz. 18 zapraszamy na wernisaż online wystawy studentów i wykładowców Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku zatytułowanej „Inteferencje 307”.

„Interferencje 307” to wystawa Site Specific, czyli odnosząca się do konkretnej przestrzeni, w której jest prezentowana. To nietypowa prezentacja prac wykładowców wydziału malarstwa oraz studentów I i II roku pracowni 307 gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Artyści zmierzyli się z przestrzenią Krużganka Centrum Sztuki Galeria EL, próbując ją

wykorzystać w dwójnasób: jako temat prac oraz z myślą o prezentacji i funkcjonowaniu ich tylko w tym miejscu.

Autorami prac prezentowanych na wystawie są:

Marcin Kaliński, Magda Kamińska, Jakub Kozłowski, Aniela Kucińska, Jula Majewska, Grzegorz Matuszewski, Erik Reinwald, Gabriele Semerano, Arkadiusz Sylwestrowicz, Zuzanna Szypowicz, Weronika Tlałka, Antek Walas, Józefina Wróblewska i Piotr Wyrzykowski



Wernisaż online na profilu FB Galerii EL

Czwartek 29-04-2021 godz. 18:00

Wystawa „Interferencje 307”

29-04 : 14-05-2021 Krużganek CS Galerii EL

Finisaż wystawy – 14-05-2021 godz. 18