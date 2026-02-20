Irlandzkie oko na Wysoczyznę i Mierzeję - spotkanie autorskie

W środę 18 marca 2026 r. w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. K. Wojtyły w Elblągu odbędzie się spotkanie autorskie z Michaelem Gannonem, fotografem, który spojrzał przez obiektyw aparatu na deltę Wisły i Wysoczyznę Elbląską oraz dostrzegł to… czego nie widzą inni.

Po raz kolejny w tym roku, jubileuszowym roku 75-lecia WMBP w Elblągu nasza biblioteka otwiera drzwi dla miłośników pięknie wydanej książki, lokalnej kultury i przyrody. Po styczniowym spotkaniu z autorami albumu „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach” (o tym więcej przeczytasz tutaj) oraz lutowym wieczorze poświęconym książce „Jestem z Olimpii” (artykuł dostępny tutaj), czas na fotografię, która nie tylko pokazuje krajobraz, ale też opowiada historię.

Gościem spotkania będzie Michael Gannon — Irlandczyk od lat związany z naszym regionem, licencjonowany przewodnik PTTK i autor albumu „Delta Wisły i Wysoczyzna Elbląska oczami Irlandczyka”. Książka wydana nakładem Wydawnictwa Region to dwujęzyczny album o ciekawej strukturze, zawierający blisko 200 zdjęć prowadzących czytelnika od horyzontu delty, przez trzcinowiska, aż po cieniste jaru buki. To opowieść powstająca z obserwacji - bez pośpiechu, dzięki czemu kadry oddają rytm życia tamtejszej przyrody.

- Elbląg i okolice to chyba najpiękniejszy region w Polsce. Mamy tu lasy, mamy niedaleko morze… Natura koi duszę człowieka — mówi autor, zapraszając do spojrzenia nieco z innej perspektywy na otaczający nas świat.

W jego fotografii widać cierpliwość i zakorzenienie; Michael wracał w te same miejsca o różnych porach roku, „delektował się” pięknem przyrody… tak rodziła się autentyczność każdego ujęcia.

- To wydarzenie wpisuje się w obchody 75-lecia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. K. Wojtyły w Elblągu, jubileusz, który świętujemy ofertą otwartą dla wszystkich. Chcemy, by biblioteka była miejscem spotkań - trzecim miejscem między domem, a pracą i by każdy czytelnik, gość czy spacerowicz znalazł tu coś dla siebie. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie na nasze marcowe spotkanie — mówi Elżbieta Mieczkowska, Dyrektor WMBP w Elblągu.

Spotkanie z autorem to nie tylko prezentacja albumu, to rozmowa o regionie, o jego walorach przyrodniczych i podkreślenie jakim skarbem jest Wysoczyzna Elbląska. Będzie to także okazja do rozmowy o sposobie pracy autora i o tym, jak fotografia może stać się ambasadorem miejsca.

Zachęcamy do odwiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. K. Wojtyły w Elblągu (ul. Świętego Ducha 25, czytelnia na I piętrze) w środę 18 marca br. Początek o godz. 17:00. Spotkanie poprowadzi Kamil Czyżak, specjalista ds. komunikacji i rozwoju WMBP w Elblągu.

Współorganizatorami wydarzenia są: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Nadleśnictwo Elbląg.