Miał ENA, wpadł w Grzechotkach

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali obywatela Kazachstanu. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania.

18 lutego, do odprawy na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, na kierunku wjazdowym do Polski stawił się 53-latek. Obywatel Kazachstanu do kontroli okazał niemiecką kartę pobytu. Podczas weryfikacji dokumentów tożsamości, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że podróżny jest poszukiwany do odbycia kary 10 lat pozbawienia wolności.

Niemiecki wymiar sprawiedliwości ścigał mężczyznę Europejskim Nakazem Aresztowania za przestępstwa finansowe. 53-latek zakładał różne firmy w Niemczech, zmieniał swoje dane osobowe i podawał nowe konta bankowe, w celu uzyskania dotacji finansowych. W ten sposób doprowadził do wyłudzenia 100 tysięcy euro.

Obywatel Kazachstanu pozostaje do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Elblągu.