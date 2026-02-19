Chcą zatrzymać wodę w lesie

Ponad 1,1 mln zł planują wydać Lasy Państwowe na inwestycje w gminie Elbląg, które mają przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych w lasach, między innymi suszy i erozji gleby. Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy grobli i zastawek w leśnictwie Jagodno.

Zatrzymywanie wody w lesie, ograniczanie skutków suszy oraz powodzi, przeciwdziałanie erozji wodnej (rozmywanie dróg, skarp, stoków) i wzmacnianie odporności lasów na zmiany klimatu – to główne założenia „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, który planują realizować Lasy Państwowe. W ramach projektu w gminie Elbląg, w Leśnictwie Jagodno, będą przebudowywane groble i zastawki. Nadleśnictwo Elbląg ogłosiło właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. Przeznacza na nią 125 tys. zł.

- Z punktu widzenia ochrony przyrody projekt przyczyni się do poprawy warunków wodnych przez zwiększenie retencji i stabilizację poziomu wody. Dzięki temu powstaną lepsze warunki dla roślin i zwierząt związanych z terenami podmokłymi, a lokalna różnorodność biologiczna zostanie wzmocniona. Uwzględniono także elementy umożliwiające kontrolowany odpływ wody oraz minimalizację wpływu na tereny sąsiednie – informuje Nadleśnictwo Elbląg.

Jak czytamy w informacji o przetargu, dokumentacja ma dotyczyć przebudowa grobli i zastawek na terenie Leśnictwa Jagodno oraz przebudowy zastawek.

- Założeniem zadania jest podniesienie lustra wody, umożliwienie regulacji poziomu wody oraz ustabilizowanie na żądanej wysokości i zwiększenie powierzchni lustra wody do około 2,2 ha – czytamy w dokumentach przetargowych.

Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się 9 marca.

