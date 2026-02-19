Nowa szkoła nr 9

Ma mieć ok. 4,3 tys. m kw. i być gotowa na przyjęcie 400 uczniów już 1 września 2028 r. Władze miasta zaprezentowały dziś (19 lutego) koncepcję nowej Szkoły Podstawowej nr 9 na Zawadzie. Zobacz obecne zdjęcia szkoły.

Niegdyś elbląska kuźnia talentów w piłce ręcznej. Dziś Szkoła Podstawowa nr 9 na Zawadzie domaga się remontu. Władze Elbląga „idą na całość” - chcą wyburzyć obecny budynek i postawić nowy – bardziej odpowiadający potrzebom miasta.

Przypomnijmy, że SP nr 9 została wybudowana w 1982 r. na potrzeby 1100 dzieci. W roku szkolnym 2025/26 uczy się w niej około 390 uczniów od „zerówki” do klasy ósmej. Nowy budynek ma być przystosowany na przyjęcie właśnie 400 dzieci.

Co ważne, władze miasta nie planują „przenoszenia” uczniów do innych szkół. Budowa nowego budynku i wyburzanie starego ma się odbyć etapami, tak aby uczniowie SP nr 9 mogli cały czas uczyć się w „swojej szkole”. Inwestycja ma kosztować 35 mln zł.

- Szkoła będzie działała podczas remontu. To będzie trudne logistycznie, ale jest do zrobienia – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga podczas dzisiejszej (19 lutego) konferencji prasowej. - 1 września 2028 r. to jest dobry termin, aby otworzyć nową modułową szkołę. fot. Sebastian Malicki

- Będziemy budowali nową, energooszczędną szkołę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dodała Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydentka Elbląga. - Wydzieliliśmy osobny moduł na potrzeby Biblioteki Elbląskiej (filia Kostka - red.). W szkole oczywiście będzie funkcjonowała biblioteka szkolna, stołówka z możliwością przygotowywania posiłków na miejscu. Na pierwszym poziomie będą uczyły się klasy 1- 3, na drugiej kondygnacji 4 – 8.

Nowy budynek ma mieć 4,3 tys. m kw. powierzchni. Przy szkole powstanie także nowy budynek hali sportowej. Pod nią znajdą się mniejsze sale sportowe dedykowane poszczególnym dyscyplinom sportowym. W razie kryzysu będą również miejscem ukrycia. To ważne, bo miasto chce starać się o pieniądze na budowę nowej szkoły z funduszy rządowych na finansowanie infrastruktury podwójnego zastosowania. Inwestycja ma kosztować 35 mln zł.

W zamierzeniach władz miasta proces projektowania zakończyłby się do kwietnia przyszłego roku, nowe budynki miałyby być gotowe w sierpniu 2028 r.

Plac zabaw, boiska szkolne zostają, w tym roku ma też powstać „siłownia pod chmurką” sfinansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego.