Nareszcie weekend: rekonstrukcje, rowery i quiz

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

- Przenieśmy się do czasów Wielkiej Wojny Północnej i zobaczmy na własne oczy, jak wyglądało jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach miasta. 8 lutego 1710 roku Elbląg, broniony przez Szwedów, został zdobyty przez wojska rosyjskie w jednym z ostatnich w Europie szturmów przeprowadzonych bez użycia artylerii. W sobotę, 21 lutego ta historia ożyje dzięki rekonstruktorom z grupy Garnizon Gdańsk. Czeka nas dzień pełen emocji, ruchu, dźwięków dawnej epoki i żywej historii – to nie będzie „cicha lekcja”, tylko prawdziwe widowisko. Wstęp wolny - informuje Biblioteka Elbląska. Pełny program w linkowanym artykule.

Wybór przedszkola to ważny krok, dlatego już 21 lutego CH Ogrody zaprasza na pierwszą edycję Elbląskich Targów Przedszkoli. To wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu poznać ofertę placówek publicznych oraz niepublicznych z naszego miasta i osobiście porozmawiać z ich przedstawicielami. Podczas wydarzenia dowiesz się wszystkiego o programach edukacyjnych, zasadach rekrutacji oraz terminach zapisów na nadchodzący rok. To idealny moment, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i uzyskać odpowiedzi bezpośrednio od kadry pedagogicznej. Aby umilić czas najmłodszym, przedszkola przygotowały dla nich dodatkowe atrakcje i niespodzianki. Sprawdź ofertę elbląskich przedszkoli i zaplanuj przyszłość swojego dziecka! Do zobaczenia Ogrodach! Termin: 21 lutego, godz. 12:00 - 17:00. Wstęp bezpłatny.

21 lutego magia zagości w Cyberiadzie – filii bibliotecznej przy ul. Hetmańskiej.

- Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w quizie z wiedzy o uniwersum Harry'ego Pottera - informuje Biblioteka Elbląska. Obowiązują zapisy.

W lutym Miejskie Wycieczki Rowerowe świętują wyjątkowy jubileusz - setną edycję. Po 14 latach wspólnych wyjazdów na trasy wokół Elbląga 22 lutego uczestnicy ponownie wsiądą na rowery, by odkrywać uroki Żuław Elbląskich i symbolicznie uczcić tę rocznicę przy okolicznościowym torcie. Program tutaj.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza serdecznie zaprasza na Charytatywny Turniej Siatkówki, który odbędzie się w niedzielę 22 lutego, o godz. 12 w hali sportowej w Gronowie Elbląskim przy ul. Osiedlowej 6A. Celem wydarzenia jest wsparcie rodziny poszkodowanej w pożarze, który miał miejsce 7 stycznia 2026 r. w miejscowości Wikrowo.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!