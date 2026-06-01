Kolejne Randki ze Sztuką w Galerii EL
Podczas czerwcowych „Randek ze Sztuką” przyjrzymy się wystawie Łukasza Patelczyka „Przestrzeń skonstruowana – współistnienie”. Wspólnie zwiedzimy ekspozycję, porozmawiamy o pejzażach tworzonych przez artystę oraz przyjrzymy się jego pracom od strony technicznej - sposobom budowania obrazu, kolorowi, światłu i kompozycji.
Inspirując się wystawą stworzymy następnie własne kolaże i pejzaże. Będziemy łączyć fotografie czarno-białe z kolorowymi, eksperymentować z przezroczystymi foliami i nakładaniem barw, a także sprawdzać, jak zmienia się obraz, kiedy dodamy do niego nowe elementy, postacie albo fragmenty innych światów.
To spotkanie będzie okazją do eksperymentowania, swobodnego działania i tworzenia własnych przestrzeni inspirowanych naturą, pamięcią i wyobraźnią.
Prowadzenie: Helena Wojciechowska
Identyfikacja wizualna: Anna Gawron
Warsztat: Randki ze Sztuką 60+ // Przestrzeni konstruowanie
Kiedy: 10 czerwca 2026 roku, środa
Godzina: 13:00 – 15:00
Cena: 20 zł / osoba
Dla kogo: dla dorosłych 60+
Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Randki 60+ CZERWIEC”, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.