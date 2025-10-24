Kultura rodzi się z marzeń

W Elblągu odbyła się wojewódzka inauguracja nowego sezonu kulturalnego, połączona z obchodami 50-lecia Teatru im. Aleksandra Sewruka. Kilkadziesiąt osób otrzymało odznaczenia od minister kultury oraz nagrody od marszałka województwa i dyrektora teatru. Zobacz zdjęcia.

- To niezwykle ważny sygnał, że nasza praca często wymagająca poświęceń i ciągłego zmagania jest dostrzegana i ceniona. Otrzymane nagrody są dla nas potwierdzeniem, że warto marzyć odważnie i tworzyć z pasją, by ubarwiać naszą wspólną rzeczywistość – mówiła ze sceny w imieniu nagrodzonych Agata Wilińska, która prowadzi w Olsztynie nagrodzony przez marszałka województwa Chór Dziewczęcy Cantabile. - Świat zmieniają marzyciele. Kultura rodzi się również z marzeń, z pragnienia opowiedzenia historii, które nosimy w sercach. To w marzeniach powstają intrygujące spektakle, zmuszające do refleksji, obrazy ukazujące piękno ukryte w codzienności, koncerty, muzyka, taniec, które potrafią obudzić najgłębsze emocje oraz twórcze pytania o jutro, o sens, które pomagają nam myśleć nadzieją – dodała, cytując Gastona Bachelarda, francuskiego filozofa nauki, krytyka literackiego i teoretyka sztuki.

Nagrodzeni także ludzie teatru

Na liście nagrodzonych znalazły się również osoby, związane z elbląską scenę. Odznaczenia od minister kultury i dziedzictwa narodowego otrzymali: Marcin Wawruk, Irena Adamiak, Maria Bentkowska, Elżbieta Mierzyńska, Dariusz Siastacz, Paweł Strzelec, Adam Wyżlic.

Odznaki honorowe za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali: Maria Bentkowska, Eugeniusz Misiło i Witold Lubowiecki. Nagrody marszałka za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury trafiły do rąk: Pawła Bielinowicza, Janusza Dramińskiego, Zbigniewa Gałązki, Marty Masłowskiej, Doroty Pietrusińskiej, Teresy Rokity, Jagody Semków, Marcina Tomasika i Weroniki Wojnowskiej.

Grupowe nagrody od marszałka trafił do: Chóru Dziewczęcego Cantabile, zespołu Pro Musica Antiqua, Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, a także Teresy i Dominika Sidor.

Swoje nagrody przyznał również dyrektor Teatru, Otrzymali je: Mariola Tomasiak, Sylwia Michałowska, Jolanta Nidzgorska, Anna Korzeniwska i Lesław Ostaszkiewicz.

Przychodzimy po to, by poczuć to coś

Podczas gali wystąpili członkowie młodzieżowej i dorosłej grupy teatralnej, przygotowano również kapsułę czasu, do której złożono różnego rodzaju rekwizyty, również teatralne.

- Z perspektywy roku 2025, kiedy to kształtuje się nasza rzeczywistość i kiedy też kieruje do Państwa te słowa, Teatr świętuje swoje 50-lecie. To nie tylko jedna z czołowych instytucji kultury samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, a miejsce, gdzie rozgrywa się sztuka przez w duże S. Magiczna przestrzeń, w której spotykają się idee, emocje i historia – brzmiał fragment listu umieszczonego w kapsule, który odczytał marszałek województwa Marcin Kuchciński. - Przychodzimy do teatru właśnie po to, żeby złapać refleksję, czasami się pośmiać, czasami popłakać, po to, żeby po to, żeby poczuć to coś. Oczywiście przez te 50 lat ten budynek bez ludzi nie byłby tym, czym jest teraz. Serdecznie wszystkim dziękuję za wasz udział, za wasz wkład, za waszą pracę – mówił ze sceny.

- Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy tworzyli ten teatr przez te 50 lat, którzy go tworzą i będą tworzyć. Wszystkim, którzy są tutaj na widowni. Wśród nich są nasi aktorzy, pracownicy administracyjni, pracownicy z pracowni. Wszyscy tworzą wspaniałą instytucję – mówił Paweł Kleszcz, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka. - Pewnie większość z Państwa nie wie, ale nasz teatr robi tutaj wszystko - kostiumy, dekoracje, właściwie bardzo rzadko korzystamy z podmiotów zewnętrznych, wszystko tworząc siłami pracowników . To jest teatr, który ma 518 miejsc. Niełatwo goi wypełnić, mamy też małą scenę na blisko 200 miejsc. Bardziej mi miło, że publiczność nie tylko Elbląga, ale całego regionu przychodzi na nasze przedstawienia.

Nie zabrakło też podziękowań dla władz samorządowych, a także partnerów i sponsorów teatru oraz urodzinowego tortu. Zwieńczeniem gali, na której było obecnych także kilku wcześniejszych dyrektorów elbląskiej instytucji, była premiera spektaklu „Jak wam się podoba” w reżyserii Sławomira Narlocha.