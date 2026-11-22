Malborski gabinet numizmatyczny

W Muzeum Zamkowym w Malborku otwarto nową stałą wystawę. „Malborski gabinet numizmatyczny”. To opowieść o zamku i mieście przedstawiona z nieco innej perspektywy – przez monety, banknoty i medale. Niewielkie przedmioty stają się tutaj świadkami wielkich wydarzeń: zmian politycznych, przemian gospodarczych, działalności władców i codziennego życia mieszkańców.

Historia kolekcji sięga XIX wieku. Pierwszy gabinet numizmatyczny powstał z inicjatywy Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego. Jego podstawę stanowił zbiór ponad pięciu tysięcy numizmatów przekazanych w 1891 roku przez Karla A. M. Jaqueta. Kolekcja była sukcesywnie powiększana i opracowywana naukowo, jednak jej rozwój przerwała II wojna światowa. Przedwojenny zbiór zaginął.

Szczególne miejsce w historii malborskich numizmatów zajmuje tak zwany „złoty skarb”. Na przełomie 1952 i 1953 roku, w zakrystii kaplicy św. Anny, odnaleziono dziesięć złotych monet wybitych w mennicy gdańskiej oraz dwa medale. Po latach obiekty te trafiły do Muzeum Zamkowego w Malborku.