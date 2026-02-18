Malowane na starych żaglach: powrót

W środę, 25 lutego, o godz. 17 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na kolejną odsłonę twórczości Anny Maciejko – artystki pochodzącej z Trójmiasta, która tworzy wyjątkowe prace na starych żaglach. Wstęp wolny.

Po raz pierwszy prace Anny Maciejko prezentowaliśmy w Bibliotece Elbląskiej w 2024 roku. Pomysł na wystawę w jej wnętrzach narodził się spontanicznie. „Żeglując latem 2023 roku w stronę pochylni, zacumowaliśmy przy gościnnej kei między mostami. Odwiedziłam wtedy Bibliotekę Elbląską i oczarowała mnie piękna sala U św. Ducha” – wspomina artystka. Koncepcja malowania obrazów na starych żaglach jest niecodzienna, dlatego poprzednia wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem Elblążan. Po przerwie artystka wraca do Elbląga z nowymi pracami.

Obok obrazów powstałych na żaglach, zaprezentuje także dzieła malowane na tradycyjnych podobraziach. Okazja jest szczególna – mija dwadzieścia pięć lat od pierwszej publicznej wystawy artystki. Na starych żaglach tworzy od 2019 roku, a jej twórczość silnie związana jest z morzem i żeglowaniem. Specjalnie z myślą o elbląskiej publiczności przygotowała również niespodziankę.

Wystawa będzie prezentowana w bibliotece do 14 marca 2026 roku.