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Michał Skroboszewski. Re:Słońce

 Elbląg, Michał Skroboszewski. Re:Słońce

Solarigrafia to dawna, tradycyjna metoda fotograficzna, która nie wymaga użycia chemii fotograficznej. Jest to metoda obrazowego zapisu „wędrówki” Słońca, a tak naprawdę Ziemi, bo Kopernik przecież wstrzymał Słońce.

Na wystawie zaprezentowane zostaną solarigrafy autorstwa Michała Skroboszewskiego, znanego Elblążanom lokalnego fotoreportera i muzyka, który od lat zafascynowany jest dawnymi metodami fotograficznymi.

Wystawa jest pierwszym elementem całego segmentu wydarzeń związanych z projektem „Re:Słońce”. Wernisaż 19 czerwca 2026 o 19, Junaków 3c.


A moim zdaniem...

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